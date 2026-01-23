Live AJA / PSG – Objectif 1ère place pour Paris ! (0-0, 1ère mi-temps)

Le PSG affronte l’AJ Auxerre pour l’ouverture de la 19ème journée. L’occasion de se rassurer après 2 défaites sur les 3 derniers matchs.

Et c’est déjà le retour de la Ligue 1 ! Le Paris Saint-Germain se déplace sur la pelouse de l’AJ Auxerre dans le cadre de la 19ème journée. En cas de succès, les hommes de Luis Enrique pourrait (provisoirement) retrouver la tête du championnat, en attendant le match du RC Lens (ce samedi à 21h05 contre l’OM). Les Parisiens traversent une période plutôt délicate. Après une élimination surprenante sur sa pelouse contre le Paris FC en 1/16e de finale de la Coupe de France (0-1), les Rouge & Bleu se sont inclinés de nouveau mais cette fois-ci en Ligue des Champions au terme d’un match frustrant en terre Lisboète (1-2).

Ce vendredi, le coach parisien voudra retrouver le chemin de la victoire face à Auxerre et, par la même occasion, prendre le plein de confiance à quelques jours de jouer sa qualification pour le top 8 de la C1. Malgré de nombreux absents, Luis Enrique a décidé d’aligner un onze offensif avec la titularisation de quatre joueurs offensifs, dont le retour du récent vainqueur de la CAN, Ibrahim Mbaye.

Cette rencontre est à suivre en live commenté. Bon match à tous et allez Paris !!!!

LIVE DU MATCH