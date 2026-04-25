Live – Angers / PSG (Deuxième mi-temps : 0-3, Le PSG va terminer à dix)

Ce samedi soir, le PSG se déplace à Angers pour le compte de la 31e journée de Ligue 1. Les Parisiens voudront s’imposer pour prendre six points d’avance en tête du championnat.

Le PSG retrouve la Ligue 1 ce samedi soir avec le déplacement à Angers dans le cadre de la 31e journée de Ligue 1. Leader avec trois points d’avance sur Lens, le PSG peut prendre six points d’avance en cas de succès contre les Angevins, les Lensois ayant concédé le nul sur la pelouse de Brest après avoir été menés de trois buts à la mi-temps (3-3). Pour cette rencontre contre Angers, qui se déroule trois jours avant la demi-finale aller de la Ligue des champions contre le Bayern Munich, Luis Enrique a décidé de faire tourner son équipe. De retour dans le groupe après sa blessure à la cuisse contractée contre Liverpool, Nuno Mendes est préservé en débutant la rencontre sur le banc.

Fabian Ruiz et Gonçalo Ramos titulaires

Alors que la possibilité de voir Lucas Chevalier retrouver les buts du PSG trois mois après sa dernière titularisation contre Auxerre le 23 janvier dernier, c’est finalement Matvey Safonov qui a été choisi contre Angers. Après avoir fait son retour contre Lyon la semaine dernière, Fabian Ruiz, qui avait manqué trois mois de compétition en raison d’une blessure au genou, va être titulaire pour la première fois ce soir. Il est associé à Lucas Beraldo, qui enchaîne les titularisations en championnat au poste de sentinelle, et Senny Mayulu. Après son mauvais match contre les Lyonnais, où il avait notamment raté un penalty, Gonçalo Ramos retrouve une place de titulaire. Il est accompagné par Lee Kang-in et Bradley Barcola en attaque.

Fil du match

0′ Le PSG donne le coup d’envoi de la rencontre

donne le coup d’envoi de la rencontre 3′ Première action du match pour Angers . Ekomié prend le meilleur sur Senny Mayulu dans le couloir droit de la défense. Il centre en retrait mais la défense du PSG dégage le ballon

. prend le meilleur sur dans le couloir droit de la défense. Il centre en retrait mais la défense du dégage le ballon 6′ Première situation pour le PSG . Lancé en profondeur par Lucas Hernandez , Bradley Barcola déborde sur le côté gauche et trouve Kang-in Lee à l’entrée de la surface. Ce dernier tergiverse et cela ne donne rien pour le PSG

. Lancé en profondeur par , déborde sur le côté gauche et trouve à l’entrée de la surface. Ce dernier tergiverse et cela ne donne rien pour le 8′ Ouverture du score pour le PSG. Lancé en profondeur par Lucas Beraldo, Achraf Hakimi tente sa chance mais sa frappe est repoussée par Koffi. Le ballon revient dans les pieds de Kang-in Lee, qui contrôle et propulse le ballon au fond des filets (0-1).

9′ Carton jaune pour Gonçalo Ramos

11′ Trouvé dans la surface, Achraf Hakimi tente sa chance mais sa frappe s’envole

tente sa chance mais sa frappe s’envole 17′ Trouvé par Beraldo à l’entrée de la surface, Fabian Ruiz feinte une frappe pour se réaxer avant de tenter sa chance du droit. Sa frappe est repoussée par un défenseur angevin.

à l’entrée de la surface, feinte une frappe pour se réaxer avant de tenter sa chance du droit. Sa frappe est repoussée par un défenseur angevin. 22′ Angers va croire égaliser. Raolisoa prend le dessus sur Lucas Hernandez et déborde dans le couloir droit. Il centre dans la surface pour Sbaiqui conclut du plat du pied gauche Mais la réalisation des Angevins est refusée pour un hors-jeu.

va croire égaliser. prend le dessus sur et déborde dans le couloir droit. Il centre dans la surface pour conclut du plat du pied gauche Mais la réalisation des Angevins est refusée pour un hors-jeu. 28′ Coup franc à 25 mètres du but d’Angers après une faute sur Gonçalo Ramos . Achraf Hakimi se présente et voit sa tentative être repoussée par le poteau

. se présente et voit sa tentative être repoussée par le poteau 30′ Trouvé sur le côté gauche de la surface d’Angers , Bradley Barcola se projette dans la surface mais sa frappe est repoussée.

, se projette dans la surface mais sa frappe est repoussée. 36′ Après un corner d’Angers , Achraf Hakimi est lancé en profondeur mais voit un joueur d’Angers le stopper

, est lancé en profondeur mais voit un joueur d’Angers le stopper 39′ Deuxième but pour le PSG. Lucas Beraldo lance en profondeur d’une louche Senny Mayulu qui trompe Koffi.

44′ Trouvé en profondeur par Lucas Beraldo , Bradley Barcola pénètre dans la surface angevine et tente de lober Koffi d’un piqué. Mais sa tentative trop faible est repoussée par la défense

, pénètre dans la surface angevine et tente de lober d’un piqué. Mais sa tentative trop faible est repoussée par la défense 45′ Trois minutes de temps additionnel

45e+3′ Dans une première mi-temps qu’il a totalement maîtrisé, le PSG mène logiquement contre Angers (0-2). Il faudra terminer le travail en seconde période

mène logiquement contre (0-2). Il faudra terminer le travail en seconde période 46′ Warren Zaïre-Emery , qui récupère le brassard de capitaine Dro Fernandez et Joao Neves entrent en jeu, Fabian Ruiz, Achraf Hakimi et Lucas Hernandez sortent

, qui récupère le brassard de capitaine et entrent en jeu, et sortent 47′ Trouvé sur le côté droit de la défense d’Angers , Kang-in Lee se recentre et tente sa chance. Sa frappe passe pas loin du but de Koffi

, se recentre et tente sa chance. Sa frappe passe pas loin du but de 50′ Après une perte de balle angevine, Lucas Beraldo se retrouve aux seize mètres. Le Brésilien tente sa chance et voit sa frappe repoussée en corner

51′ Sur ce dernier, Kang-in Lee trouve Lucas Beraldo qui propulse le ballon au fond des filets. Troisième but pour le PSG ce so ir

ir 59′ Après un duel remporté contre Zaïre-Emery , Capelle lance sur le côté gauche de la surface un coéquipier. Il centre et voit Peter tenter sa chance. Son ballon passe à côté du but de Safonov

, lance sur le côté gauche de la surface un coéquipier. Il centre et voit tenter sa chance. Son ballon passe à côté du but de 62′ Après un magnifique contrôle, Bradley Barcola se projette dans la surface angevine depuis son camp. Il centre en retrait pour Gonçalo Ramos qui voit sa frappe passée à côté du but angevin

se projette dans la surface angevine depuis son camp. Il centre en retrait pour qui voit sa frappe passée à côté du but angevin 63′ Bradley Barcola est remplacé par Ibrahim Mbaye

est remplacé par 68′ Trouvé dans la surface, Gonçalo Ramos tente sa chance mais sa tentative est stoppée par Koffi

tente sa chance mais sa tentative est stoppée par 72′ Nuno Mendes entre à la place de Senny Mayulu

entre à la place de 73′ À peine entré en jeu, Nuno Mendes tente sa chance sur un coup franc à 25 mètres. Sa frappe est repoussée en corner par Koffi

tente sa chance sur un coup franc à 25 mètres. Sa frappe est repoussée en corner par 75′ Le PSG va terminer à dix. Après un tacle non-maîtrisé sur le gardien angevin, Gonçalo Ramos reçoit son deuxième carton jaune et est expulsé

va terminer à dix. Après un tacle non-maîtrisé sur le gardien angevin, reçoit son deuxième carton jaune et est expulsé 84′ Trouvé sur le côté gauche de la surface angevine, Ibrahim Mbaye tente sa chance mais voit sa tentative repoussée par Hervé Koffi

tente sa chance mais voit sa tentative repoussée par 88′ Sur un centre de Mouton venu de la droite, Koyalipou reprend comme il peut et voit son ballon être arrêté par Matvey Safonov

venu de la droite, reprend comme il peut et voit son ballon être arrêté par 90′ Magnifiquement lancé en profondeur par Warren Zaïre-Emery depuis le devant de la surface du PSG , Ibrahim Mbaye s’est projeté dans la surface avant de tenter sa chance. Mais ça passe à côté

depuis le devant de la surface du , s’est projeté dans la surface avant de tenter sa chance. Mais ça passe à côté 90′ Quatre minutes de temps additionnel

Feuille de match SCO Angers / Paris Saint-Germain

Match de la 31e journée de Ligue 1 – Stade : Raymond Kopa – Horaire : 19 heures – Diffuseur : Ligue 1+ – Arbitre principal : Jérémy Stinat – Arbitres assistants : Christophe Mouysset et Ludovic Reyes – Quatrième arbitre : Eddy Rosier – VAR : Cédric Do Santos et Thomas Leonard