Live – Angers / PSG : Une victoire pour prendre le large !

Ce samedi soir, le PSG se déplace sur le terrain du SCO d’Angers dans le cadre de la onzième journée de la Ligue 1 avant de retrouver la trêve internationale.

Partir avec son équipe nationale avec le sourire. Voilà l’objectif pour les hommes de Luis Enrique ce soir sur la pelouse du Stade Raymond Kopa d’Angers en marge de la onzième journée du championnat de France. Pour cette rencontre, le coach parisien a largement fait tourner son effectif après une rude défaite subie au Parc des Princes contre l’Atletico Madrid en Ligue des Champions (1-2). Dans les buts, Donnarumma va bien enchaîner avec Beraldo et Skriniar en défense en plus de Marquinhos et Hakimi. Senny Mayulu va connaître une nouvelle titularisation au milieu de terrain avec Fabian Ruiz et Warren Zaire-Emery. Enfin le trio offensif est composé de Lee Kang-in, Marco Asensio et Bradley Barcola.

Une rencontre à suivre en live commenté sur votre site préféré ! Bon match à tous et surtout… Allez Paris !!

Fil du match

00′ Bonjour à tous et bienvenue dans ce live d’Angers / PSG de la 11e journée de la Ligue 1 Mcdonald’s

01′ Et c'est parti au Stade Raymond Kopa !

04′ La première occasion est parisienne avec Lee Kang-in qui reprend de volée un centre d’Hakimi. Mais sa frappe au-dessus.

07′ Le PSG a largement le contrôle de la balle, mais montre de la maladresse dans le jeu

Feuille de match SCO Angers / Paris Saint-Germain

11e journée de Ligue 1 – Stade : Raymond Kopa – Horaire : 21 heures – Diffuseur : DAZN – Arbitre principal : Benoît Millot – Arbitres assistants : Steven Torregrossa et Hicham Zakrani – Quatrième arbitre : Faouzi Benchabane – VAR : Cyril Gringore et Dominique Julien.