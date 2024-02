[LIVE] ASM / PSG : Luis Enrique en conférence de presse

Pour le compte de la 24e journée de Ligue 1 Uber Eats, le PSG se déplace au Stade Louis II ce vendredi soir (21h sur Prime Video) afin d’y affronter l’AS Monaco. Une rencontre pour laquelle, comme à l’accoutumée, Luis Enrique se rend en conférence de presse à la veille de celle-ci.

Pour ce déplacement en principauté, Luis Enrique devra composer sans les blessés de longue date que sont Milan Skriniar et Presnel Kimpembe. En plus de l’absence des deux défenseurs, le technicien espagnol devra également oublier Marquinhos pour la 24e journée de Ligue 1 Uber Eats. En effet, dans son point médical du jour, le PSG annonce que le Brésilien « effectuera un travail en salle ce jour et sera laissé au repos pour le déplacement à Monaco. Sa reprise est programmée ce samedi« . Outre celles-ci, aucune absence n’est à noter, Nuno Mendes devrait donc enchaîner avec une deuxième présence dans le groupe et pourrait grappiller à nouveau du temps de jeu sur la pelouse du Stade Louis II. Une rencontre face au troisième de Ligue 1 Uber Eats, ancien club de Kylian Mbappé, qui ne cesse de faire la Une, mais aussi un match qui précèdera le rendez-vous couperet qu’attend les Parisiens à Saint-Sébastien mardi 5 mars prochain. L’occasion donc pour Luis Enrique de faire face aux journalistes présents au Campus PSG. Une conférence de presse à suivre en direct à partir de 13h par le biais du lien YouTube ci-dessous.