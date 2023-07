La deuxième édition du Japan Tour pour le Paris Saint-Germain a débuté samedi dernier et se poursuit. En effet, le club de la capitale effectue, ce mardi, son troisième match face au Cerezo Osaka.

Une opposition inédite attend le Paris Saint-Germain. En effet, les hommes de Luis Enrique font face pour la première fois dans l’histoire du club, l’équipe japonaise du Cerezo Osaka. Après un match nul décevant face à Al Nassr (0-0), les Rouge & Bleu voudront retrouver le chemin de la victoire. Le coach parisien a partagé le XI titulaire et a décidé d’aligner son équipe en 4-3-3 avec Donnarumma dans les buts. Skriniar et Danilo compose la charnière centrale tandis que Layvin Kurzawa et Marquinhos occuperont les côtés de la défense. Au milieu de terrain, Ugarte, Vitinha et Zaire Emery vont débuter cette rencontre alors que l’attaque sera composé de Gharbi, Asensio et Hugo Ekitike.

🚨 Le XI de départ de nos parisiens avec Zaïre-Emery et Gharbi en titulaires !



