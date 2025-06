C’est beaucoup trop facile pour le PSG contre l’Inter Miami

Le Paris Saint-Germain affronte l’Inter Miami en huitièmes de finale de la Coupe du monde des clubs, dans une affiche aussi inédite que symbolique.

Entre une formation parisienne ambitieuse et un adversaire nord-américain avec ses anciennes gloires du Barça, ce match s’annonce électrique et riche en émotions. Le PSG, emmené par son capitaine Marquinhos, aligne une équipe très compétitive pour cette rencontre décisive. Donnarumma gardera les cages derrière une défense composée d’Hakimi, Pacho, Marquinhos et Nuno Mendes. Au milieu, Luis Enrique a opté pour l’habituel trio technique et dynamique avec Joao Neves, Vitinha et Fabian Ruiz. En attaque, Désiré Doué complètera le trio offensif aux côtés de Kvaratskhelia et Bradley Barcola, qui va connaitre sa première titularisation dans cette compétition. À noter le retour d’Ousmane Dembélé sur le banc, une première depuis sa blessure, qui pourrait faire la différence en fin de match.

En face, l’Inter Miami pourra s’appuyer sur ses stars expérimentées, avec Lionel Messi, Luis Suarez, Jordi Alba et Sergio Busquets tous titulaires. Le club américain compte sur son vécu collectif et la magie de Messi pour créer la surprise face à un PSG solide et devenu une référence mondiale après son sacre en Ligue des Champions.

Cette rencontre est à suivre en live commenté. Bon match et allez Paris !

Fil du match

0′ Bonsoir ou bonjour à tous ! Le PSG affronte l’Inter Miami et voudra se qualifier pour les 1/4 de finales de la Coupe du Monde des Clubs !

1′ C’est parti dans cette rencontre avec les Parisiens qui monopolisent déjà le ballon

3′ Quelle percée de Kvara qui élimine 4 joueurs de l’Inter Miami et décale Barcola en retrait, mais bien repoussé par Ustari

5′ Coup franc très bien placé pour le PSG…. ET BUUUUUUT DE JOAO NEVES !!!!!!! LE PETIT PORTUGAIS REPREND DE LA TÊTE UN COUP FRANC DE VITINHA AU 2EME POTEAU (COMME UN AIR DE DÉJÀ VU) !!! 1-0 POUR LE PSG !!!

7′ Petit jeu en une touche de balle des Parisiens dans la surface adverse, dégagée en catastrophe. I; n’y a qu’une seule équipe sur le terrain !

9′ Kvara reste au sol et a reçu une petite gifle… Le jeu se poursuit

15′ On pensait au 2ème but parisien sur coup de pied arrêté par Fabian Ruiz… Mais refusé pour un hors jeu justifié.

16′ Fabian Ruiz de nouveau sollicité dans la surface de réparation après un très bon appel, mais il manque son centre.

17′ Premier changement pour l’Inter Miami avec la sortie sur blessure du jeune Allen et est remplacé par Aviles

20′ Encore une très belle combinaison parisienne qui se termine par une frappe d’Hakimi déviée en corner. Sur celui-ci, Vitinha reprend une frappe de volée mais bien captée par Ustari.

23′ Nouvelle frappe de Kvara qui enveloppe sa balle aux 25 mètres… ça flirte avec le cadre !!

27′ Encore et toujours Kvaratskhelia qui fait des dégâts dans la défense adverse mais bute toujours sur un Ustari sérieux

30′ Nouvelle grosse occasion de Fabian Ruiz ! Doué laisse passer le ballon entre ces jambes, l’Espagnol arme sa frappe qui passe au-dessus du cadre !

37′ LE DOUBLÉ DE JOAOOOOOO NEVEEEEES !!! LE FOOTBALL MESSIEURS DAMES !!! QUELLE ACTION COLLECTIVE ENTRE BARCOLA, FABIAN RUIZ ET NEVES !!! 2-0

45’ET CA FAIT 3-0 !!! CSC D’AVILES SUR UN CENTRE DE DOUÉ !!! TROP FACILE !!!

45 + 2 4-0 !!!!! BUUUT D’ACHRAF HAKIMIIIIII !!! C’EST UNE LEÇON DE FOOTBALL IMPOSÉE PAR LE PSG !!!!

Feuille de match Paris Saint-Germain / Inter Miami

1/8e de finale de la Coupe du monde des clubs – Stade : Mercedes Benz Stadium – Horaire : 18h (heure française) – Diffuseur : DAZN – Arbitre principal : Wilton Sampaio