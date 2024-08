Le PSG dispute son premier match amical en Autriche (18h30 sur BeIN Sports) face à Sturm Graz. Une rencontre à l’occasion de laquelle Matvey Safonov va connaître sa première titularisation en Rouge & Bleu, en l’absence de Gianluigi Donnarumma.

Avec l’annulation de sa tournée estivale prévue en Chine et le report du Trophée es Champions, le PSG s’est retourné afin d’organiser deux rencontres amicales dans sa préparation de la saison 2024/2025. La première d’entre elles se joue ce mercredi 7 août (18h30 sur BeIN Sports) au Wörthersee Stadion de Klagenfurt face aux Autrichiens de Sturm Graz. Pour l’occasion, Luis Enrique a convoqué un groupe de 19 joueurs, composé de plusieurs titis parisiens, et des trois recrues estivales que sont Gabriel Moscardo, Joao Neves et Matvey Safonov. Ce dernier, gardien de but russe, connaîtra même sa première titularisation avec l’absence de Gianluigi Donnarumma du groupe. Le capitale parisien pour la rencontre sera Carlos Soler, titularisé au milieu de terrain, aux côté de Kang-In Lee et son compatriote Marco Asensio.

La feuille de match Sturm Graz / PSG

Match amical – Stade : Wörthersee Stadion (Terrain neutre, Klagenfurt) – Horaire : 18h30 – Diffuseur : BeIN Sports 1

Le XI de Sturm Graz : Khudyakov – Stankovic (Malic, 45e), Wüthrich (Dante, 45e), Kiteishvili (Sarkaria, 45e), Boving (Chukwuani, 45e) – Biereth (Jatta, 45e), Horvat (Hierländer, 45e), Gazibegovic (Johnston, 45e) – Lavalée (Karic, 45e), Camara (Grgic, 45e), Aiwu (Geyrhofer, 45e)

Le XI du PSG : Safonov – Zague (Zaïre-Emery, 60e), Skriniar (Ndour, 60e), Beraldo (Gadou, 30e), El Hannach – Lee (Kari, 71e), Soler, Asensio – Kolo Muani (Neves, 60e), Ramos (Moscardo, 60e), Mbaye (Barcola, 71e).

Fil du match

0′ Gonçalo Ramos donne le coup d’envoi de la rencontre

donne le coup d’envoi de la rencontre 3′ Première action pour le PSG . Lancé en profondeur, Randal Kolo Muani tente une frappe à 25 mètres dans le but déserté par le gardien. Mais sa tentative est sauvé par un défenseur autrichien.

. Lancé en profondeur, tente une frappe à 25 mètres dans le but déserté par le gardien. Mais sa tentative est sauvé par un défenseur autrichien. 6′ Première action pour Sturm Graz . Trouvé dans la surface, Camara tente sa chance, mais sa tentative s’envole largement au-dessus du but de Safonov .

. Trouvé dans la surface, tente sa chance, mais sa tentative s’envole largement au-dessus du but de . 10′ But pour le PSG !!!! Lancé en profondeur, Marco Asensio trouve Mbaye sur le côté gauche de la surface. Le jeune titi frappe et trompe le gardien autrichien (1-0)

11′ Une minute après l’ouverture du score, le PSG s’offre un deuxième but. Lee Kang-In lance en profondeur Randal Kolo Muani sur le côté droit de la surface autrichienne. L’attaquant arrive à entrer dans la surface et à centrer en retrait. Carlos Soler est trouvé et propulse le ballon au fond des filets (2-0).

s’offre un deuxième but. lance en profondeur sur le côté droit de la surface autrichienne. L’attaquant arrive à entrer dans la surface et à centrer en retrait. est trouvé et propulse le ballon au fond des filets (2-0). 14′ : Un peu devant la surface de réparation du PSG , El Hannach tente un dribble, mais se fait chiper le ballon. Camara se présente face à Safonov et trompe le gardien russe en glissant le ballon entre ses jambes (2-1).

, tente un dribble, mais se fait chiper le ballon. se présente face à et trompe le gardien russe en glissant le ballon entre ses jambes (2-1). 24′ : Matvey Safonov réalise sa première parade sur une frappe venue de la droite de la surface parisienne.

réalise sa première parade sur une frappe venue de la droite de la surface parisienne. 25′ : Bien lancé par Lee Kang-in sur le côté droit de la surface, Yoram Zague centre, mais sa tentative est repoussée en corner. Le corner ne donnera rien.

sur le côté droit de la surface, centre, mais sa tentative est repoussée en corner. Le corner ne donnera rien. 26′ Mbaye obtient un beau coup franc à 20 mètres du but. Mais la tentative de Carlos Soler , capitaine du soir, est repoussée par le but.

obtient un beau coup franc à 20 mètres du but. Mais la tentative de , capitaine du soir, est repoussée par le but. 28′ Après un choc avec un joueur autrichien, Lucas Beraldo est resté quelques secondes sur le terrain. Il est sorti en boitant avant de revenir sur le terrain.

est resté quelques secondes sur le terrain. Il est sorti en boitant avant de revenir sur le terrain. 30′ Touché à la cheville, Lucas Beraldo ne peut pas continuer et est remplacé par le titi Joane Gadou .

ne peut pas continuer et est remplacé par le titi . 34′ Trouvé sur le côté gauche de la défense de Sturm Graz , Marco Asensio centre dans les mains du gardien. Dans la foulée, Camara se présente face à Safonov mais rate sa tentative.

, centre dans les mains du gardien. Dans la foulée, se présente face à mais rate sa tentative. 35′ Après avoir résisté à un tacle d’un défenseur autrichien, Yoram Zague déborde sur le côté droit de la défense autrichienne, mais sa tentative de centre est détournée en corner. Ce dernier ne donnera rien.

déborde sur le côté droit de la défense autrichienne, mais sa tentative de centre est détournée en corner. Ce dernier ne donnera rien. 43′ À l’entrée de la surface parisienne, Kiteishvili tente sa chance et arrive à tromper Safonov (2-2).

tente sa chance et arrive à tromper (2-2). 45′ Mi-temps – Après avoir mené 2-0, le PSG , qui domine la rencontre et s’est procuré les meilleures occasions, a vu les Autrichiens égaliser dans les dernières minutes.

, qui domine la rencontre et s’est procuré les meilleures occasions, a vu les Autrichiens égaliser dans les dernières minutes. 46′ L’entraîneur autrichien a réalisé une très grande revue d’effectif en changeant ses 10 joueurs de champs. Le PSG est revenu avec la même équipe

est revenu avec la même équipe 48′ Première action des Autrichiens dans cette deuxième période. Safonov détourne une tentative en corner alors que cette dernière n’était pas cadrée.

détourne une tentative en corner alors que cette dernière n’était pas cadrée. 50 ‘ Nouvelle action de Sturm Graz arrêtée par Safonov . Le PSG est dominé en ce début de seconde période.

arrêtée par . Le est dominé en ce début de seconde période. 56′ Beau centre d’ Asensio mais qui ne trouve personne dans la surface autrichienne.

mais qui ne trouve personne dans la surface autrichienne. 58 ‘ Trouvé sur le côté gauche de la surface autrichienne par Lee sur un coup franc, Mbaye voit sa frappe terminer dans le petit filet.

sur un coup franc, voit sa frappe terminer dans le petit filet. 59 ‘ Joao Neves et Gabriel Moscardo font leur première apparition avec le PSG . Warren Zaïre-Emery et Cher Ndour sont aussi entrés en jeu. Gonçalo Ramos, Yoram Zague, Milan Skriniar et Randal Kolo Muani sont sortis.

et font leur première apparition avec le . et sont aussi entrés en jeu. et sont sortis. 71′ Bradley Barcola entre à la place de Mbaye. Ayman Kari, remplace lui Lee Kang-in.