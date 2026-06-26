France / Norvège : DEMBÉLÉ VOIT TRIPLE !!!

Ce vendredi soir, la France conclut sa phase de groupe de Coupe du monde contre la Norvège. Un match à suivre en live sur Canal Supporters.

Les 16es de finale de la Coupe du monde se rapprochent à grands pas. L’Équipe de France, forte de ses six points en deux rencontres, va tenter la passe de trois et le carton plein. Pour cela, il faudra se défaire des Norvégiens. À noter que ces derniers se présentent avec une équipe largement remaniée, tandis que la France s’avance avec une équipe très compétitive sur le papier, avec, notamment, trois Parisiens, tous en attaque : Barcola, Doué et Dembélé. Suivez ce match commenté en live sur notre site. Bon match à tous !

Les compositions de départ

France : Maignan – Koundé, Upamecano, Lacroix, Théo – Koné, Tchouameni – Dembélé, Olise, Doué, Mbappé

Norvège : Selvik – Aursnes, Östigard, Falchener, Björkan – Aasgaard, Berg (cap.), Thorsvtedt – Bobb, Strand Larsen, Schjelderup.

Le fil du match