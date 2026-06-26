France / Norvège : DEMBÉLÉ VOIT TRIPLE !!!
Ce vendredi soir, la France conclut sa phase de groupe de Coupe du monde contre la Norvège. Un match à suivre en live sur Canal Supporters.
Les 16es de finale de la Coupe du monde se rapprochent à grands pas. L’Équipe de France, forte de ses six points en deux rencontres, va tenter la passe de trois et le carton plein. Pour cela, il faudra se défaire des Norvégiens. À noter que ces derniers se présentent avec une équipe largement remaniée, tandis que la France s’avance avec une équipe très compétitive sur le papier, avec, notamment, trois Parisiens, tous en attaque : Barcola, Doué et Dembélé. Suivez ce match commenté en live sur notre site. Bon match à tous !
Les compositions de départ
France : Maignan – Koundé, Upamecano, Lacroix, Théo – Koné, Tchouameni – Dembélé, Olise, Doué, Mbappé
Norvège : Selvik – Aursnes, Östigard, Falchener, Björkan – Aasgaard, Berg (cap.), Thorsvtedt – Bobb, Strand Larsen, Schjelderup.
Le fil du match
- 01′ La Barre transversale trouvée par Mbappé après… 23 secondes de jeu ! Ça commence très fort !!
- 04′ Bel arrêt de Selvik sur une grosse frappe de Koné ! Très beau mouvement d’Ousmane Dembélé au départ de l’action !
- 06′ POPOPOPOPOPOOO OUSMANE !!!!!!! MAGNIFIQUE BUUUUUT !!!!! EN MODE BALLON D’OR !!!! 1-0 POUR L’EDF 🇫🇷❤️💙
- 09′ Berg obtient le premier carton jaune de ce match sur une faute grossière sur Olise
- 12′ Olise est tout proche du 2-0… mais son ballon est contré au dernier moment !
- 14′ Quelle occasion norvégienne !! Larsen récupère le ballon et lâche une grosse demi-volée… Ça passe juste au-dessus ! Les Bleus ont eu chaud !
- 17′ Nouvelle occasion de Mbappé qui est bien lancé en profondeur par Désiré Doué, mais sa frappe est bien repoussée du pied par Selvik
- 20′ OOOOHHHH OUSMANE !!!! MAIS METTEZ DU RESPECT SUR LE BALLON D’OR !!!!!!!!!! QUEL BUT MAGNIFIQUE !!!!! 2-0 POUR L’EDF !!!!!!
- 21′ Le match devient fou ! La Norvège réduit le score sur l’engagement par Aasgaard. 2-1 !
- 25′ Pause fraicheur ! On en a besoin !
- 28′ Gros cafouillage dans la défense française… Pas vraiment rassurante depuis le début de cette rencontre…
- 32′ MAIS ARRÊTEZ LE !!!!!! NOTRE BALLON D’OR !!!!! OUSMANE DEMBELE !!!!!!!! LE TRIPLE !!!!!! 3-1
- Ousmane Dembélé est désormais le meilleur buteur de l’équipe de France (à égalité avec Mbappé) et a délivré 1 passe décisive. Ballon d’Or
- 42′ Quel sauvetage d’Upamecano en aile de pigeon sur ce corner ! incroyable !
- 43′ Sur la contre attaque, Dembélé est bien lancé, il peut y aller seul… mais le Parisien fait preuve de trop d’altruisme et sa passe est bien repoussée
- 44′ Koné qui réalise un beau une deux avec Mbappé, mais belle sortie dans les pieds de Selvik
- 45′ QUELLE MI-TEMPS ! L’ÉQUIPE DE FRANCE MÈNE 3-1 GRÂCE À UN TRIPLÉ D’OUSMANE DEMBÉLÉ !!!!
- 48′ Pénalty pour la Norvège. Faute vraiment évitable de Théo Hernandez sur Bobb…
- 50′ ET PENALTY REPOUSSÉ PAR MAIGNAN !!! MAGIC MIKE !!
- 53′ UNe nouvelle perte de balle en défense amène un corner pour les Norvégiens. Sur celui-ci, ils sont tout proches de marquer le 2ème but.
- 55′ La nouvelle frappe de Mbappé qui frappe… mais ça passe au-dessus du cadre
- 63′ Bon pressing de Mbappé qui récupère le ballon se projète… Mais fait preuve d’individualisme et décide de frapper? C’est contré
- 65′ Après son triple, le Ballon d’Or est remplacé par Bradley Barcola
- 67′ Pause fraicheur
- 70′ Nouvel arrêt décisif de Maignan… La défense….
- 80′ Bel appel en profondeur de Barcola, il est un petit peu trop excentré et frappe. Mais bien dégagé par le portier adverse en corner.