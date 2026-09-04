Live CS (3e journée Ligue 1) : PSG / Monaco (1-2, 2e MT) – Monaco prend l’avantage

Ce vendredi soir (21h05 sur Ligue 1+), le PSG affronte l’AS Monaco pour le compte de la 3e journée de Ligue 1, avec pour ambition de décrocher sa première victoire en championnat.

Le PSG effectue son retour au Parc des Princes ce vendredi soir. Dans le cadre de la 3e journée, le club parisien accueille l’AS Monaco. Après deux matchs nuls consécutifs face au Stade Rennais (2-2) et au LOSC (2-2), l’équipe de Luis Enrique voudra décrocher son premier succès en championnat. Pour cela, le technicien espagnol a de nouveau fait des choix forts. Avec la suspension de Nuno Mendes et la non-convocation de Lucas Digne, Warren Zaïre-Emery va enchaîner une nouvelle titularisation au poste de latéral gauche. Dans l’entrejeu, Fabian Ruiz, João Neves et Vitinha sont associés. En attaque, Ousmane Dembélé débute sur le banc et Maghnes Akliouche forme le trio offensif aux côtés de Désiré Doué et Khvicha Kvaratskhelia.

Le résumé du match

Dans un premier acte maîtrisé, le PSG a d’abord tenu le ballon face au pressing haut de l’AS Monaco. La première frappe dangereuse du match est venue de Désiré Doué, mais Lukáš Hrádecký est resté vigilant sur sa ligne (8e). Le portier de l’ASM s’est une nouvelle fois interposé sur une tentative du Golden Boy 2025 (12e). À force de dominer cette première période, le PSG a été logiquement récompensé. Après un corner mal repoussé par la défense monégasque, Khvicha Kvaratskhelia a trouvé Marquinhos au second poteau. Du torse, le capitaine parisien a ouvert le score et inscrit son deuxième but de la saison (1-0, 31e). Dans la foulée, le Géorgien était proche de faire le break, mais sa frappe puissante a été repoussée par Lukáš Hrádecký (35e). Solide, à l’image de Willian Pacho, le PSG a logiquement regagné les vestiaires avec ce court avantage (1-0).

En seconde période, le PSG a repris sur un petit rythme. Si Maghnes Akliouche a trouvé la barre transversale (48e) puis a buté sur Lukáš Hrádecký (55e), les Rouge & Bleu ont peu à peu perdu leur mainmise sur la rencontre. La passivité défensive parisienne a été punie en l’espace de quelques minutes. Tout d’abord, Nazinho a égalisé de la tête (1-1, 58e). Si le gardien monégasque a encore repoussé une tentative d’Achraf Hakimi (64e), le champion de France a été puni quelques minutes plus tard par Stanis Idumbo (1-2, 72e). Pour revenir dans le match, Luis Enrique a procédé à plusieurs changements avec notamment les entrées d’Ousmane Dembélé, Ferran Torres ou encore Mika Godts.

Fil du match

Avant le coup d’envoi de la rencontre à 21h05, les recrues du PSG (Alessandro Longoni, Lucas Digne, Maghnes Akliouche, Mika Godts et Ferran Torres) ont été présentées au public du Parc des Princes.

Grosse surprise, le PSG a annoncé au public les prolongations de Luis Enrique, Willian Pacho, Lucas Beraldo, Fabian Ruiz, João Neves et Senny Mayulu.

On rappelle qu’une partie du CUP n’est pas présente au Parc des Princes, en raison d’une sanction de la LFP.

0′ Le coup d’envoi est donné par le PSG. Bon match à toutes et à tous !!!

3′ Le PSG conserve le ballon en ce début de rencontre, mais l’ASM n’hésite pas à venir presser haut dans le camp parisien.

7′ Excellent retour défensif de Zaïre-Emery pour stopper la course de Coulibaly.

8′ Servi entre les lignes par F.Ruiz, Akliouche trouve Doué à droite. Le tir du Golden Boy 2025 est repoussé par le portier adverse.

11′ Après une récupération dans la surface monégasque, Akliouche manque de solutions et son centre au second poteau ne trouve pas preneur.

12′ Triple occasion pour le PSG !!! Sur un service de Doué, Hakimi voit son tir être repoussé par la défense de l’ASM. Le ballon revient sur Doué, qui voit sa frappe être détournée par Hradecky, puis la reprise de volée de Kvaratskhelia n’est pas cadrée.

22′ Excellente défense de Pacho face à Brunner.

23′ La frappe de loin de J. Neves passe largement au-dessus.

29′ Après une grosse percée de Nazinho, Vanderson est trouvé sur le côté droit. Le centre du Brésilien est repoussé par Safonov.

31′ BUTTTTTTTTTT POUR LE PSG DE MARQUINHOSSSSS (1-0). Après un corner mal renvoyé par la défense de l’ASM, Kvaratskhelia est servi à la limite du hors-jeu par F. Ruiz. Le centre du Géorgien trouve Marquinhos, qui trompe Hradecky du torse.

31′ Après avoir arraché l’égalisation à Lille la semaine passée, Marquinhos marque son deuxième but de la saison.

35′ La frappe lointaine et puissante de Kvaratskhelia est repoussée par le gardien adverse.

36′ Les occasions s’enchaînent pour le PSG. Cette fois-ci, la frappe lointaine de F. Ruiz est captée par Hradecky.

45′ Deux minutes de temps additionnel.

45’+1 La frappe du pied gauche de Brunner passe à côté du but de Safonov.

45+2 C’est la pause au Parc des Princes. Grâce à un but de Marquinhos, le PSG est logiquement devant à la pause.

46′ La seconde période débute. Aucun changement des deux côtés.

48′ La barre pour Akliouche. Sur une attaque rapide menée par Doué, le Français trouve Kvaratskhelia, qui sert directement Akliouche dans la surface. La frappe puissante de la recrue trouve l’équerre de Hradecky. Une position de hors-jeu avait finalement été signalée contre le Géorgien.

53′ Un rythme assez lent depuis le retour des vestiaires. L’ASM tient un peu plus le ballon mais sans mettre en danger le bloc parisien.

54′ Sur une transition rapide, Akliouche trouve Hakimi dans la surface, mais le Marocain manque son crochet et se fait reprendre par la défense monégasque.

55′ Quelle occasion pour le PSG. Sur un coup franc astucieux de Vitinha, Akliouche tente une aile de pigeon mais Hradecky repousse.

58′ Égalisation de Monaco sur sa première occasion du match (1-1). Sur un centre de Golovin, la défense parisienne a du mal à se dégager. Finalement, Teze trouve au second poteau Nazinho, qui marque de la tête.

64′ Double changement pour le PSG. Doué et Zaïre-Emery cèdent leur place à F.Torres et L.Hernandez

64′ Double occasion pour le PSG. Sur une frappe lointaine d’Hakimi, Hradecky repousse le danger. Puis la frappe enroulée de Kvaratskhelia trouve les gants du portier monégasque.

68′ Carton jaune pour L. Hernandez après une faute en retard.

69′ Double changement pour le PSG. Dembélé et Godts prennent la place de Kvaratskhelia et Akliouche.

72′ BUT DE L’AS MONACO (1-2). Sur leur deuxième occasion, les Monégasques prennent les devants. Sur une passe de Golovin, Idumbo élimine Marquinhos puis frappe en force pour tromper Safonov.

75′ Dernier changement pour le PSG. Dro prend la place de F. Ruiz.

79′ Les Parisiens poussent pour égaliser.

80′ Godts tente une percée plein axe mais la défense monégasque gêne la recrue parisienne.

84′ But refusé de Ferran Torres. Sur une passe magnifique de Vitinha, Dembélé est trouvé et sert l’Espagnol de la tête au second poteau, qui marque face au but vide. Mais le Ballon d’Or est signalé en position de hors-jeu.

90′ Cinq minutes de temps additionnel.

Feuille de match Paris Saint-Germain / AS Monaco

3e journée de Ligue 1 – Stade : Parc des Princes – Horaire : 21h05 – Diffuseur : Ligue 1+ – Arbitre principal : Jérôme Brisard – Arbitres assistants : Alexis Auger et Aurélien Berthomieu – Quatrième arbitre : Romain Lissorgue – VAR : Alexandre Castro et Wilfried Bien – Buts : Marquinhos (31e), Nazinho (58e). – Cartons : L. Hernandez (68e), Teze (68e)

Le XI du PSG : Safonov – Hakimi, Marquinhos (c), Pacho, Zaïre-Emery (L.Hernandez, 64e) – J.Neves, Vitinha, F.Ruiz (Dro, 75e) – Akliouche (Godts, 69e), Doué (F. Torres, 64e), Kvaratskhelia (Dembélé, 69e) Remplaçants : Chevalier, Beraldo, Zabarnyi, L.Hernandez (64e), Mayulu, Dro (75e), F.Torres (64e), Dembélé (69e), Godts (69e)

: Safonov – Hakimi, Marquinhos (c), Pacho, Zaïre-Emery (L.Hernandez, 64e) – J.Neves, Vitinha, F.Ruiz (Dro, 75e) – Akliouche (Godts, 69e), Doué (F. Torres, 64e), Kvaratskhelia (Dembélé, 69e) Le XI de l’AS Monaco : Hradecky – Vanderson (Teze, 52e), Sané, Dier, Nazinho – Zakaria (c), Camara – Coulibaly (Soubeir, 73e), Golovin (Benzahra, 87e), Idumbo (Mawissa, 87e) – Brunner (Abline, 73e) Remplaçants : Köhn, Teze (52e), Mawissa (87e), Touré, Detourbet, Soubeir (73e), Benzahra (87e), Abline, Biereth

: Hradecky – Vanderson (Teze, 52e), Sané, Dier, Nazinho – Zakaria (c), Camara – Coulibaly (Soubeir, 73e), Golovin (Benzahra, 87e), Idumbo (Mawissa, 87e) – Brunner (Abline, 73e)