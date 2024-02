Ce mercredi soir (21h10 sur France 3 et beIN SPORTS 1), le PSG accueille le Stade Brestois 29 à l’occasion des huitièmes de finale de Coupe de France.

Le PSG entame une semaine importante de sa saison 2023-2024. Et cela commence dès ce mercredi avec un huitième de finale de Coupe de France face au Stade Brestois 29. Dix jours après avoir concédé un match nul (2-2) face à la même formation en Ligue 1, les Parisiens n’auront pas le droit à l’erreur cette fois-ci afin d’atteindre pour la première fois depuis 2021 les quarts de finale de la compétition. Et comme à son habitude, Luis Enrique a surpris son monde dans sa composition d’équipe avec les titularisations de Gianluigi Donnarumma et Achraf Hakimi.

Le résumé du match

Rapidement mis en difficulté par Brest dans les premières minutes, le PSG a pu compter sur un Lucas Beraldo décisif défensivement (1′, 3′). Sans réellement montrer d’amélioration dans le jeu collectif, le club de la capitale est parvenu à se montrer plus dangereux sur quelques accélérations de ses attaquants et aurait même dû obtenir un penalty après une faute sur Bradley Barcola (16′), non sifflé par Benoît Bastien (le VAR n’est pas encore présent à ce stade de la compétition). Par la suite, le SB29 a obtenu deux grosses occasions en l’espace de deux minutes mais la frappe de Martin Satriano a touché le poteau de Gianluigi Donnarumma (28′) et la demi-volée d’Hugo Magnetti a été détournée avec brio par le portier italien (30′). De leur côté, les Rouge & Bleu se sont montrés cliniques et ont profité d’une erreur défensive de Bradley Locko pour ouvrir le score par l’intermédiaire de Kylian Mbappé (1-0, 34′). Trois minutes plus tard, Danilo Pereira a profité d’un excellent travail d’Ousmane Dembélé pour doubler la mise rapidement (2-0, 37′). Deux buts coup sur coup qui ont assommé les Brestois. Le score aurait pu être plus large, mais sur un contre éclair Kylian Mbappé a touché la transversale (42′) et a trouvé les gants du gardien Grégoire Coudert (43′). Très en jambe pour son retour dans le onze, Ousmane Dembélé a aussi trouvé le poteau sur un tir en angle fermé juste avant la pause (45’+1). Dans la douleur, les Parisiens sont rentrés aux vestiaires avec deux buts d’avance (2-0) comme il y a dix jours en Ligue 1 (score final 2-2).

Fil du match

0′ Le coup d’envoi est donné par le PSG. Bon match à tous !!!

1′ Première frayeur dans la défense parisienne. Après une erreur de passe d’Hakimi, les Brestois ont failli en profiter mais Beraldo est revenu pour dégager le ballon en corner. Le corner qui suit est dégagé difficilement.

3′ Beraldo dégage une nouvelle fois en corner après une nouvelle offensive du SB29. Les Parisiens sont dans le dur en ce début de rencontre.

4′ Beraldo, très en vue en depuis le début, trouve Mbappé par dessus la défense en profondeur. Le Français n’arrive pas à conclure l’action.

9′ Coup franc juste à l’entrée de la surface obtenu par Dembélé. Hakimi s’en charge mais frappe dans le mur.

12′ Belle situation pour le PSG sur un contre. Sur une grosse accélération de Dembélé, l’ailier sert Mbappé dans l’axe. Ce dernier est surpris et se fait reprendre par la défense brestois mais le ballon revient sur Hakimi qui tente sa chance et bute sur Coudert. Le Marocain était finalement en position de hors-jeu.

14′ Carton jaune pour Magnetti après une faute à retardement sur Barcola.

16′ Touché dans la surface par un Brestois, Barcola réclame un penalty mais Benoit Bastien ne siffle pas. Le pénalty semblait évident mais pour rappel le VAR n’est pas présent à ce stade de la compétition.

28′ La grosse frappe lointaine de Satriano touche le poteau de Donnarumma.

30′ Nouvelle occasion pour Brest. Cette fois-ci, Magnetti frappe d’une demi-volée à l’entrée de la surface. Donnarumma réalise une grosse parade.

32′ La réponse timide du PSG avec une frappe non-cadrée de Dembélé

34′ BUTTTTTTTT POUR LE PSG (1-0) DE MBAPPE. Après une récupération haute de Dembélé dans les pieds de Locko, Zaïre-Emery sert immédiatement Mbappé dans la surface. Le numéro 7 parisien trompe Coudert d’une belle frappe croisée pour donner de l’air à son équipe.

37′ BUTTTTTTT POUR LE PSG (2-0) DE DANILO. Sur le côté gauche, Dembélé fait une accélération et laisse sur place son adversaire avant de centrer au premier poteau pour Danilo. Le Portugais trompe Coudert pour donner une avance plus confortable aux Parisiens.

42′ Sur un contre éclair du PSG, Dembélé sert Mbappé. Mais le ballon piqué du Français touche la transversale de Coudert.

43′ Bien servi entre les défenseurs par Vitinha, Mbappé frappe mais Coudert détourne.

45′ Deux minutes de temps additionnel.

45’+1 Après un coup franc malicieusement joué par Hakimi, Dembélé rentre dans la surface et tente une frappe en angle fermé mais Coudert détourne sur son poteau.

45’+2 C’est la pause au Parc. En difficulté face aux Brestois, les Parisiens ont fait mal au SB29 avec deux buts en l’espace de trois minutes signés Mbappé et Danilo. le PSG mène de deux buts à la mi-temps (2-0).

45′ La seconde période débute. Pas de changement des deux côtés.

52′ Danilo proche du doublé. Sur un corner de Dembélé, Danilo coupe au premier poteau et Coudert s’interpose.

52′ Dans la foulée, Dembélé sème la panique dans la défense brestoise mais sa frappe manque de puissance pour tromper Coudert.

59′ Danilo Pereira dévie une frappe de Mounié. Le Brestois a eu tout le temps de contrôler le ballon et de se retourner dans une défense laxiste.

60′ Grosse faute de Brassier qui donne un coup de coude au visage de Danilo dans un duel aérien. Le Brestois prend seulement un carton jaune. Le carton rouge était pourtant évident.

61′ Vitinha tente de trouver la lucarne de Coudert sur une frappe enroulée, ça ne passe pas loin.

65′ Réduction de l’écart de Brest (2-1). Les Parisiens n’apprennent jamais de leurs erreurs et Mounié égalise de la tête sur un centre au second poteau (2-1).

68′ Grosse faute de Brassier sur Mbappé. Alors qu’il devait déjà prendre rouge sur sa faute précédente, le défenseur ne prend même de deuxième carton jaune…

69′ ENFIN BRASSIER PREND SON CARTON ROUGE. Le défenseur fait une grosse semelle sur la cheville de Mbappé. L’attaquant parisien doit se faire soigner après avoir vu sa cheville être tournée sévèrement.

70′ Heureusement, Mbappé se relève mais difficilement.

71′ Dembélé cède sa place à Asensio.

73′ Pour son premier ballon, Asensio était proche de trouver la lucarne de Courdet.

77′ Barcola cède sa place à Ugarte.

79′ Ramos prend la place de Ruiz.

82′ Mbappé a bien récupéré et tente une frappe à l’extérieur de la surface. Coudert s’envole pour détourner en corner.

Feuille de match PSG / Stade Brestois 29

8es de finale de Coupe de France – Stade : Parc des Princes – Horaire : 21h10 – Diffuseurs : France 3 et beIN SPORTS 1 – Arbitre principal : Benoît Bastien – Arbitres assistants : Hicham Zakrani et Aurélien Berthomieu – Quatrième arbitre : Mathieu Vernice. Buts : Mbappé (34′), Danilo (37′), Mounié (65′) Cartons : Magnetti (14′), Brassier (59′, 69′, carton rouge)