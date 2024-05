Live CS – FC Metz / PSG (0-2) – Lee double déjà la mise !!!

Ce dimanche (21h sur Canal Sport 360), le PSG se déplace à Metz lors de la dernière journée de la saison de Ligue 1. Pour cette rencontre, Luis Enrique a opéré un nouveau turnover.

Le PSG doit encore jouer deux matches avant de clôturer sa saison 2023-2024. Ce dimanche soir, le club de la capitale affronte le FC Metz dans le cadre de la 34e et dernière journée de Ligue 1. Pour cette rencontre, Luis Enrique a décidé de se passer de Gianluigi Donnarumma, Marquinhos, Ousmane Dembélé, Fabian Ruiz et Kylian Mbappé. Six jours avant la finale de la Coupe de France contre Lyon, le coach espagnol a réalisé une nouvelle revue d’effectif. Dans les buts, il a décidé de titulariser Keylor Navas, qui joue très certainement son dernier match avec les Rouge & Bleu. Également annoncé sur le départ, Nordi Mukiele est de nouveau titulaire ce soir, sa deuxième titularisation lors des trois derniers matches.

Ugarte, Soler et Mayulu titulaires

En défense centrale, le coach du PSG a décidé de titulariser Danilo Pereira, capitaine du soir, et Lucas Beraldo. Absent lors des deux dernières rencontres, Nuno Mendes retrouve une place de titulaire dans le couloir gauche de la défense. Au milieu de terrain, Marco Asensio est associé à Manuel Ugarte et Carlos Soler. Performant en 2024, Gonçalo Ramos occupe la place de numéro 9. Il est accompagné de Senny Mayulu et Lee Kang-in.

Fil du match

0′ – Le coup d’envoi est donné par le FC Metz. Bon match à tous et à toutes !!!!

5′ – Comme attendu, le PSG monopolise le ballon en ce début de rencontre.

7′ – BUTTTTTTTTTTTTT POUR LE PSG DE SOLER (0-1). Après un corner tiré à deux, Soler tente un centre enroulé qui finit directement dans le but d’Oukidja.

10′ – Navas repousse un tir messin.

12′ – BUTTTTTTTTTT POUR LE PSG DE LEE KANG-IN (0-2). Après un beau jeu en combinaison entre Mayulu et Asensio, Soler centre au second poteau vers Lee, qui conclut d’un plat du pied. Un but validé avec l’assistance vidéo

21′ – Les Parisiens continuent de pousser pour aggraver la marque.

Feuille de match FC Metz / PSG

34e journée de Ligue 1 – Stade : Saint-Symphorien – Horaire : 21 heures – Diffuseurs : Canal Plus Sport 360 – Arbitre principal : Gaël Angoula – Arbitres assistants : Nicolas Rodrigues et Thomas Luczynski – Quatrième arbitre : Azzedine Souifi – VAR : Dominique Julien et Stéphane Bré – Buts : Soler (7′), Lee (12′)