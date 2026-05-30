Live CS (finale LDC) – PSG / Arsenal (0-1, 1ère MT) : Les Parisiens tentent de contourner le bloc des Gunners

Ce samedi (18h sur Canal+ et M6), le PSG peut entrer dans l’histoire du football en remportant face à Arsenal sa deuxième Ligue des champions consécutive. Les Parisiens sont à une marche de la légende.

Après plusieurs semaines d’attente, le PSG est à un pas d’écrire une grande page de son histoire. Vainqueur de la Ligue des champions la saison passée, le club de la capitale peut réaliser un doublé légendaire, une performance uniquement réalisée par le Real Madrid (2016-2018) au XXIe siècle. Pour réaliser cet exploit, l’équipe de Luis Enrique devra venir à bout d’Arsenal, à la Puskás Aréna de Budapest. Pour cela, le coach parisien a décidé d’aligner les mêmes joueurs de champ que lors de la finale face à l’Inter Milan (5-0) la saison passée. Ainsi, Achraf Hakimi fait son retour dans le onze de départ, au détriment de Warren Zaïre-Emery sur le banc. Dans l’entrejeu, le fameux trio João Neves, Vitinha et Fabian Ruiz est aligné. En attaque, Ousmane Dembélé est titulaire aux côtés de Désiré Doué et Khvicha Kvaratskhelia.

À lire aussi : Khvicha Kvaratskhelia, un joueur qui séduit le monde du football

Fil du match

Après plusieurs semaines d’attente, le PSG est à une marche d’entrer dans la légende du football en remportant une deuxième Ligue des champions consécutive. Pour cela, Paris devra venir à bout d’Arsenal, récent vainqueur de la Ligue des champions.

Ambassadeurs du PSG et d’Arsenal, Presnel Kimpembe et Thierry Henry apportent le trophée sur la pelouse de la Puskás Aréna.

Les deux équipes entrent sur la pelouse. L’hymne de la Ligue des champions retentit.

0′ Le coup d’envoi est donné par Arsenal. Bon match à toutes et à tous !!!

2′ Sur sa première phase de jeu, Arsenal annonce déjà la couleur avec un long coup franc lancé dans la surface parisienne.

4′ Arsenal place son bloc haut pour gêner la progression du jeu des Parisiens.

6′ Ouverture du score d’Arsenal d’Havertz (0-1). Sur un dégagement de Marquinhos contré par Trossard, Havertz part en contre et trompe Safonov d’une frappe en force.

9′ Sur un centre de Doué, Saliba dégage le danger de la tête.

11′ Sur un cafouillage devant Kvaratskhelia, Gabriel dégage en catastrophe en corner.

12′ Sur le corner, F.Ruiz est trouvé au second poteau mais l’Espagnol n’arrive pas à redresser sa tête.

12′ Belle défense de Marquinhos devant Trossard.

13′ Trouvé dans la profondeur par Doué, F.Ruiz s’est projeté et tente une frappe en angle fermée, mais ce n’est pas cadrée.

15′ Les joueurs d’Arsenal très agressifs dans ce premier quart d’heure.

16′ Sur un corner parisien, Saka manque son dégagement et touche le ballon de la main, mais pas de penalty sifflé.

18′ Le PSG a le contrôle du ballon, il ne manque plus qu’à trouver la faille dans le bloc bas des Gunners.

21′ Arsenal gagne du temps sur chaque remise en jeu.

23′ Pause fraîcheur annoncée par l’arbitre. L’occasion pour Luis Enrique de donner quelques consignes.

Feuille de match Paris Saint-Germain / Arsenal

Finale de la Ligue des champions – Stade : Puskás Aréna – Horaire : 18 heures – Diffuseurs : Canal+ et M6 – Arbitre principal : Daniel Siebert – Arbitres assistants : Jan Seidel et Rafael Foltyn – Quatrième arbitre : Sandro Schärer – VAR : Bastian Dankert et Robert Schröder – But : Havertz (6e)

Le XI du PSG : Safonov – Hakimi, Marquinhos (c), Pacho, Nuno Mendes – J.Neves, Vitinha, F.Ruiz – Doué, Dembélé, Kvaratskhelia Remplaçants : Chevalier, Marin, Beraldo, Zabarnyi, G.Ramos, Lee, L.Hernandez, Mayulu, Dro Fernandez, Barcola, Zaïre-Emery, Mbaye

: Safonov – Hakimi, Marquinhos (c), Pacho, Nuno Mendes – J.Neves, Vitinha, F.Ruiz – Doué, Dembélé, Kvaratskhelia Le XI d’ Arsenal : Raya – Mosquera, Saliba, Gabriel, Hincapié – Rice, Lewis-Skelly – Saka, Odegaard (c), Trossard – Havertz Remplaçants : Arrizabalaga, Jesus, Eze, Martinelli, Timber, Gyökeres, Norgaard, Madueke, Merino, Calafiori, Zubimendi, Dowman

: Raya – Mosquera, Saliba, Gabriel, Hincapié – Rice, Lewis-Skelly – Saka, Odegaard (c), Trossard – Havertz