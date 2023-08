Ce samedi soir (21h sur Canal Plus Foot et Canal Plus Sport 360), le PSG accueille le RC Lens – au Parc des Princes – pour le choc de 3e journée de Ligue 1.

Après deux résultats nuls en ce début de saison de Ligue 1, le PSG n’aura pas le droit à l’erreur face à un adversaire de calibre supérieur. Pour cette rencontre, Luis Enrique a décidé d’aligner un trio offensif inédit composé de Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé et Marco Asensio, titulaire en l’absence de Gonçalo Ramos. Au milieu de terrain, Warren Zaïre-Emery a toujours la confiance du coach et débute aux côtés de la belle surprise de ce début de saison, Manuel Ugarte. En face, le RC Lens est aussi en manque de résultat (1 nul et 1 défaite) avant le coup d’envoi et compte bien revenir de son déplacement avec un bon résultat.

Le résumé du match

Après un début de match une nouvelle fois dominé dans la possession du ballon (92% après 10 minutes de jeu), le PSG a peu à peu été gêné par le bloc lensois dans la relance du ballon, même si le RCL se montrait très peu dangereux dans ce premier acte. Finalement, les Parisiens ont excellé dans les transitions rapides avec

Fil du match

0′ Le coup d’envoi est donné. Bon match à tous !!!!

2′ Déjà une bonne intervention d’Ugarte pour couper une offensive des Lensois

4′ Première situation pour le PSG. Lancé dans la profondeur, Mbappé sert à l’entrée de la surface Zaïre-Emery. La frappe du Titi est contrée par la défense du RCL

7′ Le PSG pousse en ce début de rencontre. Vitinha n’arrive pas à reprendre le centre d’Hakimi

10′ Comme depuis le début de saison, le PSG monopolise le ballon avec 92% de possession de balle

13′ Encore Ugarte qui récupère un ballon dans les pieds adverses. L’Uruguayen est dans la lignée de ses récentes performances

19′ Carton jaune pour Medina, qui stoppe Dembélé dans sa percussion

23′ Depuis plusieurs minutes, Lens est rentré dans son match et parvient à gêner la relance parisienne

30′ Première occasion pour le PSG ! Après une récupération d’Ugarte dans son camp, Dembélé et Mbappé partent en contre. La nouvelle recrue sert Mbappé qui bute sur Samba

32′ Le duo Mbappé-Dembélé encore d’attaque. Sur un centre de l’ancien Barcelonais, Mbappé tente un ciseaux mais Danso sauve sur la ligne

36′ Encore Dembélé en dynamiteur. Cette fois-ci, le numéro 10 sert Hakimi qui ne cadre pas sa frappe

41′ Carton jaune pour Sotoca après une semelle sur la cheville d’Ugarte

45′ BUTTTTTT POUR LE PSG (1-0), qui marque enfin dans le jeu !!! Après un échange entre Mbappé et Vitinha, le Portugais progresse balle au pied. Zaïre-Emery sert ensuite Asensio devant la surface qui place parfaitement son ballon.

45′ Quatre minutes de temps additionnel

45’+4 C’est la pause. Grâce à sa recrue Marco Asensio, le PSG regagne les vestiaires avec l’avantage au score (1-0)

45′ La seconde période débute

47′ Quel retour défensif de Zaïre-Emery pour rattraper Machado

49′ Frappe de Machado détournée en corner par Donnarumma. Le corner lensois ne donnera rien

50′ Dans la foulée, Donnarumma relance vite. Mbappé temporise face à plusieurs adversaires et sert Hakimi qui manque complètement sa frappe

Feuille de match PSG / Lens

3e journée de Ligue 1 – Stade : Parc des Princes – Horaire : 21 heures – Diffuseurs : Canal Plus Foot et Canal Plus Sport 360 – Arbitre : François Letexier – Assistants : Cyril Mugnier et Mehdi Rahmouni – Quatrième arbitre : Mathieu Vernice – VAR : Jérôme Brisard et Hakim Ben El Hadj – Cartons : Medina (19′), Sotoca (41′)