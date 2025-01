LIVE CS / Twitch : La première de Kvara & l’avant match Stuttgart / PSG avec nos pronos à 12h10 !

Le PSG surfe sur une bonne dynamique depuis le début de l’année et doit confirmer en cette fin de mois de janvier. Entre l’arrivée de Khvicha Kvaratskhelia et le match de C1 face à Stuttgart, rendez-vous en live sur Twitch à 12h afin de revenir sur la première de la nouvelle recrue parisienne, et l’avant-match de Ligue des Champions.

A l’occasion de la 19e journée de Ligue 1, le PSG a concédé le match nul (1-1) face au Stade de Reims. Ce samedi soir au Parc des Princes, Khvicha Kvaratskhelia a disputé ses première minutes sous les couleurs Rouge & Bleu. Le Géorgien a été l’auteur d’une passe décisive pour le but d’Ousmane Dembélé à la 47e, avant de céder sa place à la 83e minute de jeu à Marco Asensio. Au cours de la rencontre, l’ancien du Napoli a occupé l’aile gauche et l’axe de l’attaque par séquence. Rejoignez-nous en live sur Twitch à partir de 12h afin de revenir sur la première de Kvara, mais aussi pour l’avant match Stuttgart / PSG, avec nos pronos.