[LIVE] FCL / PSG : Luis Enrique en conférence de presse

Pour son plus grand bonheur, Luis Enrique pourra compter sur l’intégralité de son groupe avant le déplacement du PSG en Bretagne. En amont de la rencontre de la 29e journée en retard face au FC Lorient, le technicien espagnol se présente en conférence de presse comme à l’accoutumée, à partir de 13h.

C’est au Campus PSG après l’ultime entraînement avant le déplacement au Stade du Moustoir que la salle de presse du centre d’entraînement du club de la capitale se garnie. L’occasion pour Luis Enrique de tenir sa traditionnelle conférence de presse d’avant-match, en amont de la rencontre en retard de la 29e journée de Ligue 1 Uber Eats, qui se jouera ce mercredi 24 avril (19h sur Prime Video). L’ancien sélectionneur de La Roja peut se targuer, en plus des bons résultats, d’une bonne gestion de son groupe qui lui permet d’arriver en Bretagne avec l’intégralité de son groupe (voir point médical du jour), afin de remporter potentiellement le douzième titre de champion de France de l’histoire du Paris Saint-Germain. Pour se faire, Kylian Mbappé et ses coéquipiers devront s’imposer, et compter sur le LOSC pour ne pas perdre au Stade Louis II (21h) face à l’AS Monaco.

La conférence à suivre en intégralité à partir de 13h par le biais du lien ci-dessous.