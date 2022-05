Malgré une saison entachée par des histoires exta-sportives, une élimination en demi-finale de Ligue des Champions face à l’OL et un championnat (quasi) perdu au détriment de ces mêmes Lyonnaises, les Féminines du PSG ont l’occasion de remporter un titre en cette fin de saison. Le filles de Didier Ollé-Nicolle se déplacent aujourd’hui (18h15 sur France 4) à Dijon pour y disputer la finale de Coupe de France face à Yzeure (D2) au Stade Gaston-Gérard. A l’occasion de la 21e édition de la Coupe de France féminine, le PSG aura donc la possibilité de connaître son troisième succès dans la compétition nationale après 2010 et 2018. Les Parisiennes sont donné ultra favorites face au petit poucet de la compétition, Yzeure, club ayant le plus petit budget de deuxième division.

Feuille de match Yzeure / PSG

Finale de Coupe de France – Dimanche 15 mai 2022 à 18h15 au Stade Gaston-Gérard (Dijon) – Diffuseurs : Eurosport & France 4 – Arbitres : Savina Elbour, Clothilde Brassart, Clémentine Dubreil, Alexandra Collin.

Le XI du PSG : Voll – Lawrence, De Almeida, Dudek, Karchaoui – Fazer, Geyoro, Däbritz – Diani, Bachmann, Katoto. Entraîneur : Didier Ollé-Nicolle



Le XI de Yzeure : Beitz – Surpris, Moreira, Manie, De Sousa – Woedikou, Ou Mahi, Seddaoui Tsadjia, Goumeziane – Mbengue Entraîneur : Ophélie Meilleroux



Fil du match

Les Yzeuriennes évolueront en 4-1-4-1 et en maillot bleu, face aux Parisiennes qui elles seront disposées dans leur 4-3-3 classique et en maillot blanc.