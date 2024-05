Live – Finale de Coupe de France entre Lyon et le PSG

Ce samedi soir, le PSG affronte Lyon en finale de la Coupe de France. Les Parisiens voudront terminer de la meilleure des manières leur saison 2023-2024 en soulevant la doyenne des compétitions en France pour la 15e fois de son histoire.

Après avoir remporté le Trophée des Champions et la Ligue 1, le PSG souhaite s’offrir la Coupe de France ce samedi soir. Pour tenter de remporter la 15e Coupe de France de son histoire, le club de la capitale devra se défaire de Lyon. Après un début de saison catastrophique, les Lyonnais ont réalisé une remontée fantastique après le départ de Fabio Grosso du banc lyonnais et l’arrivée de Pierre Sage en fin d’année 2023. Dernier pendant de très nombreux mois, Lyon a réussi à remonter à la sixième place de Ligue 1 et à se qualifier en Coupe d’Europe la saison prochaine. Inimaginable en début d’année 2024.

Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé de retour dans le onze

Pour cette rencontre, Luis Enrique a décidé d’aligner une équipe quasiment type. Gianluigi Donnarumma garde les buts, alors que la défense est composée d’Achraf Hakimi, Marquinhos, Lucas Beraldo et Nuno Mendes. Au milieu de terrain, Warren Zaïre-Emery est titulaire aux côtés de Vitinha et Fabian Ruiz. Absents des deux derniers matches du PSG, Ousmane Dembélé et Kylian Mbappé sont titulaires ce soir. Le numéro 7 parisien tentera de terminer son passage au PSG avec un nouveau trophée et pourquoi pas des buts. Enfin, Bradley Barcola est titulaire pour la rencontre contre son ancien club.

Fil du match

Feuille de match Olympique Lyonnais / PSG

Finale de Coupe de France – Stade : Dechatlon Arena – Horaire : 21 heures – Diffuseurs : BeIN Sports 1 & France 2 – Arbitre principal : François Letexier – Arbitres assistants : Erwan Finjean et Mehdi Rahmouni – Quatrième arbitre : Jérôme Brisard – VAR : Bastien Dechepy et Yohann Rouinsard