Le PSG ouvre le bal de la saison 2024/2025 ce vendredi (20h45 sur DAZN) avec un déplacement sur la pelouse du Stade Océane pour y affronter Le Havre. A cette occasion, Luis Enrique donne sa première conférence de presse de la saison.

Luis Enrique acte II. La seconde saison sur le banc du Paris Saint-Germain du technicien espagnol démarre réellement ce jeudi 15 août 2024 à partir de 13h avec sa première conférence de presse depuis le Campus PSG en amont de la première journée de la Ligue 1 2024/2025. A cette occasion, le club de la capitale se déplacera ce vendredi (20h45 sur DAZN) sur la pelouse du Stade Océane afin d’y affronter Le Havre. Une rencontre à laquelle Lucas Hernandez et Presnel Kimpembe tous deux blessés, ne participeront pas. Suspendu, Nuno Mendes ne sera pas du déplacement en Normandie non plus. Luis Enrique pourra en revanche compter sur tout le reste de son groupe, dont les recrues Matvey Safonov, Gabriel Moscardo, Joao Neves et Willian Pacho. En plein mercato, l’ancien sélectionneur de La Roja ne devrait pas échapper à quelques questions sur le renforcement à venir de son équipe pour les deux semaines restantes sur le marché des transferts.

La conférence de presse est à suivre en direct à partir de 1h sur la chaîne YouTube officielle du Paris Saint-Germain depuis le lien ci-dessous.