[LIVE] La 67e cérémonie du Ballon d’Or : Découvrez le 10e, 9e et 8e du classement

Ce lundi soir se déroule la 67e cérémonie du Ballon d’Or à Paris au théâtre du Châtelet. La soirée récompensera le meilleur joueur de la saison 2022/2023, mais aussi le meilleur jeune, le meilleur gardien … .

Le classement du Ballon d’Or a commencé à être dévoilé et déjà un joueur du PSG est concerné. En effet si Kylian Mbappé est prétendant à la victoire finale, le joueur prêté par le Paris Saint-Germain, Xavi Simons, est en course pour le titre de Golden Boy. Dans les 30 du Ballon d’Or, le premier nom parisien sorti est celui de Randal Kolo Muani. L’attaquant du club de la capitale est classé 28e, à égalité avec Martin Odegaard.

On connaît donc désormais les noms qui composeront le fameux top 10 de ce Ballon d’Or. Luka Modric vient d’être annoncé à la 10e place, Bernardo Silva à la 9e et Victor Osimhen à la 8e place. Kylian Mbappé n’a toujours pas été annoncé pour l’instant. Il reste encore les joueurs suivants : Erling Haaland, Kylian Mbappé, Lionel Messi, Julian Alvarez, Rodri, Vinicius et Kevin De Bruyne.

Classement Ballon d’Or