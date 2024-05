Ce lundi soir (21h05), la 32e cérémonie des Trophées UNFP se déroule au Pavillon d’Armenonville dans le 16e arrondissement de Paris. Et plusieurs joueurs du PSG peuvent remporter une récompense.

Alors que la fin de la saison 2023-2024 de Ligue 1 approche à grand pas, l’UNFP va désormais offrir les récompenses de fin de saison. Champion de France en titre, le PSG est sans surprise représenté dans toutes les catégories chez les hommes. Chez les femmes, les Parisiennes sont aussi représentées dans chaque catégorie.

Ousmane Dembélé et Kylian Mbappé sont en lice pour le titre du meilleur joueur de l’année. Après avoir remporté les quatre dernières distinctions (2019, 2021, 2022 et 2023), le numéro 7 du PSG est le grand favori à sa propre succession. Pour les catégories de meilleur gardien et espoir, Gianluigi Donnarumma et Warren Zaïre-Emery sont également nommés. Enfin, Luis Enrique est aussi l’un des favoris pour remporter le titre de meilleur entraîneur de l’année. Chez les féminines, le PSG est aussi bien représenté avec Katarzyna Kiedrzynek, Thiniba Samoura, Sakina Karchaoui, Grace Geyoro et Tabitha Chawinga. Cette cérémonie sera à suivre à partir de 21 heures en direct sur la chaîne L’Equipe et Prime Video.

Le fil de la cérémonie

20h40 – Kylian Mbappé est arrivé au Pavillon d’Armenonville en compagnie de son frère Ethan Mbappé et son père Wilfrid. Pour rappel, le numéro 7 parisien est nommé pour le trophée du meilleur joueur de la saison.

20h45 – Achraf Hakimi, Marquinhos et Gianluigi Donnarumma sont arrivés sur le tapis rouge.

20h46 – Sakina Karchaoui est également arrivée. Elle est en lice pour le titre de meilleur joueuse de la saison.

20h55 – C’est au tour de Dembélé d’arriver au Pavillon d’Armenonville.

Les nommées pour les Trophées UNFP