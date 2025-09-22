Live – La cérémonie du Ballon d’Or 2025, Kvaratskhelia 12e
Ce lundi soir, le Ballon d’Or 2025 va être dévoilé. Le PSG est fortement représenté dans les différentes catégories. Une cérémonie à suivre en live ici.
Comme chaque année, la cérémonie du Ballon d’Or est très attendue par les fans de football. Cette saison, le PSG est fortement représenté avec neuf de ses joueurs nommés pour la distinction individuelle suprême, avec un Ousmane Dembélé qui fait office de favori, le prix Kopa, qui désigne le meilleur jeune joueur de moins de 21 ans pour lequel Désiré Doué et Joao Neves postulent, ou bien encore le Trophée Yachine avec Gianluigi Donnarumma, qui a quitté le PSG pour Manchester City cet été, qui en est le grandissime favori ou bien encore le trophée de meilleur entraîneur, qui devrait revenir à Luis Enrique, qui a réalisé une saison historique avec le PSG. Si la cérémonie débute officiellement à 21 heures, les noms de la 30e à la 11e place du Ballon d’Or Féminin ont été dévoilés. Ce sera également le cas de la 30e à la 11e place du Ballon d’Or masculin. Vous pouvez suivre le live de cette cérémonie du Ballon d’Or ici. Premier joueur du PSG classé lors de ce Ballon d’Or 2025, Fabian Ruiz avec une 24e place. Joao Neves se classe 19e et Désiré Doué 14e. Arrivé en janvier au PSG, Khvicha Kvaratskhelia arrive 12e du Ballon d’Or 2025.
Live cérémonie Ballon d’Or
- Les joueuses de la 30e à la 11e place du Ballon d’Or féminin où ne figure aucune joueuse du PSG a été dévoilé Claudia Pina (Barcelone), 11e, Marta (Orlando Prime), 12e, Caroline Graham Hansen (Barcelone), 13e, Barbra Banda (Orlando Pride), 14e, Sandy Baltimore (Chelsea), 15e, Cristiana Girelli (Juventus Turin), 16e, Temwa Chawinga (Kansas Citty Current), 17e, Melchie Dumornay (OL Lyonnes), 18e, Klara Bühl (Bayern Munich), 19e, Pernille Harder (Bayern Munich), 20e, Amanda Gutierres (Palmeiras), 21e, Esther Gonzalez (Gotham FC), 22e, Johanna Rytting Kaneryd (Chelsea), 23, Sofia Cantore (Juventus Turin/Washington Spirit), 24e, Emily Fox (Arsenal), 25e, Lindsey Heaps (OL Lyonnes), 26e, Frida Leonhardsen Maanum (Arsenal), 27e, Clara Matéo (Paris FC), 27e, Steph Catley (Arsenal), 29e, Caroline Weir (Real Madrid), 30e
- Michael Olise, international français du Bayern Munich termine 30e au Ballon d’Or
- Florian Wirtz termine lui 29e, Virgil van Dijk 28e et Declan Rice 27e
- Erling Haaland se classe 26e, Denzel Dumfries 25e.
- Premier joueur du PSG classé, Fabian Ruiz est 24e du Ballon d’Or 2025
- Jude Bellingham se classe 23e
- Alexis Mac Allister prend la 22e place
- Auteur d’une grosse saison avec le Borussia Dortmund, Serhou Guirassy termine 21e du Ballon d’Or 2025, Lautaro Martinez est lui 20e
- Auteur d’une très belle saison sous le maillot du PSG, Joao Neves se classe 19e du Ballon d’Or 2025
- Scott Mctominay se classe 18e, Robert Lewandowski, 17e
- Deuxième la saison dernière, Vinicius JR se classe cette année 16e
- Machine à but avec le Sporting CP, Viktor Gyökeres termine 15e du Ballon d’Or 2025
- Troisième joueur du PSG classé lors de ce Ballon d’Or 2025, Désiré Doué se classe 14e
- Auteur d’une saison stratosphérique avec le Bayern Munich, Harry Kane se classe 13e
- Nouveau parisien qui connaît sa place dans ce Ballon d’Or 2025, Khvicha Kvaratskhelia termine à la 12e place