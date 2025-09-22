Live – La cérémonie du Ballon d’Or 2025, Kvaratskhelia 12e

Ce lundi soir, le Ballon d’Or 2025 va être dévoilé. Le PSG est fortement représenté dans les différentes catégories. Une cérémonie à suivre en live ici.

Comme chaque année, la cérémonie du Ballon d’Or est très attendue par les fans de football. Cette saison, le PSG est fortement représenté avec neuf de ses joueurs nommés pour la distinction individuelle suprême, avec un Ousmane Dembélé qui fait office de favori, le prix Kopa, qui désigne le meilleur jeune joueur de moins de 21 ans pour lequel Désiré Doué et Joao Neves postulent, ou bien encore le Trophée Yachine avec Gianluigi Donnarumma, qui a quitté le PSG pour Manchester City cet été, qui en est le grandissime favori ou bien encore le trophée de meilleur entraîneur, qui devrait revenir à Luis Enrique, qui a réalisé une saison historique avec le PSG. Si la cérémonie débute officiellement à 21 heures, les noms de la 30e à la 11e place du Ballon d’Or Féminin ont été dévoilés. Ce sera également le cas de la 30e à la 11e place du Ballon d’Or masculin. Vous pouvez suivre le live de cette cérémonie du Ballon d’Or ici. Premier joueur du PSG classé lors de ce Ballon d’Or 2025, Fabian Ruiz avec une 24e place. Joao Neves se classe 19e et Désiré Doué 14e. Arrivé en janvier au PSG, Khvicha Kvaratskhelia arrive 12e du Ballon d’Or 2025.

Live cérémonie Ballon d’Or