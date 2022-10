En ce lundi 17 octobre 2022, la 66e cérémonie du Ballon d’Or se tient au théâtre du Chatelet à Paris. Le français Karim Benzema grand favoris pour remporter la plus grande récompense individuelle, des joueurs du PSG sont tout de même concernés par le classement générale ou les récompenses annexes. A noter que des anciens joueur du club de la capitale seront également présents.

Le Ballon d’Or a connu bien des changements depuis sa création en 1956. Et pour le 66e édition, les critères d’attribution ne sont désormais plus les mêmes. En effet, il faut maintenant prendre en compte une saison plutôt qu’une année civile. Ce lundi 17 octobre 2022, c’est donc le Ballon d’Or pour la saison 2021/2022 qui sera remit. Par ailleurs, c’est les performances individuelles et le caractère décisif et impressionnant qui priment. La question de l’aspect collectif, des trophées remportés et du fair-play sont ensuite pris en compte. Le critère de la carrière a lui été supprimé.

Le jury évolue également, puisque c’est maintenant 100 votants qui attribueront le Ballon d’Or contre 170 avant. Les votants sont issus des 100 premières nations FIFA. Pour le Ballon d’Or féminin, le jury est constitué de 50 votants. En plus du Ballon d’Or récompensant le meilleur joueur et la meilleure joueuse du monde, le Trophée Kopa sera remit au meilleur joueur de moins de 21 ans, le Trophée Yachine au meilleur gardien, le Trophée Gerd Müller au meilleur buteur. Pour la 66e édition du Ballon d’Or, le Prix Socrates sera remit aux plus engagés dans des projets caritatifs et sociétaux.

Déroulé de la cérémonie

Six joueurs à égalité à la 25e marche du classement, dont deux titis du PSG : Antonio Rudiger (ALL – Chelsea), Mike Maignan (FRA – AC Milan) , Joao Cancelo (POR – Manchester City), Joshua Kimmich (ALL – Bayern Munich), Christopher Nkunku (FRA – Leipzig) , Darwin Nunez (URU – Benfica)

Trois joueurs de Premier League 22e : Phil Foden (ANG – Manchester City), Bernardo Silva (POR – Manchester City), Trent Alexander-Arnold (ANG – Liverpool)

Harry Kane (ANG – Tottenham) 21e au classement du Ballon d’Or

Cristiano Ronaldo (POR – Manchester United) est 20e au classement général ! L’histoire d’amour entre le Ballon d’Or et l’international portugais semble toucher à sa fin. Pour la deuxième fois de suite il n’est pas sur le podium, et pas dans le top 10 pour la première fois depuis 2010

Trois joueurs sont à la 17e matche du classement : Casemiro (BRE – Real Madrid), Luis Diaz (COL – FC Porto / Liverpool) et Dusan Vlahovic (SER – Fiorentina / Juventus Turin)

Virgil Van Dijk (HOL – Liverpool) est le 16e au classement du Ballon d’Or