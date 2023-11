[LIVE] : La conférence de presse avant PSG / Newcastle

Pour le compte de la cinquième journée des phases de poules de C1, le PSG reçoit Newcastle. Pour cette rencontre capitale de ce mardi (21h sur Canal +), Luis Enrique se présente à la traditionnelle conférence de presse d’avant-match.

Pour l’ultime séance d’entraînement avant PSG / Newcastle, le groupe de Luis Enrique était quasiment au complet. Outre les blessures et absences de Warren Zaïre-Emery et Marquinhos, les absences longue durée de Presnel Kimpembe, Nuno Mendes et Keylor Navas sont à noter. Sur le plan comptable, les joueurs de Luis Enrique devront absolument s’imposer afin de se mettre dans la meilleure posture possible pour la qualification en huitième de finale de Ligue des Champions. A la veille de ce choc, le technicien espagnol se présente en conférence de presse accompagné de Vitinha. Un point presse à suivre en direct ci-dessous.