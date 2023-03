Live – La conférence de presse de Galtier à 13h

Ce samedi (21h sur Canal Plus Foot et Canal Plus Sport 360), le PSG voudra enchaîner une quatrième victoire d’affilée en Ligue 1, quelques jours après son élimination en Ligue des champions. Et à la veille du match, Christophe Galtier se présente en conférence de presse.

Deux jours après son élimination en Ligue des champions face au Bayern Munich (0-1, 2-0), le PSG devra vite se ressaisir pour garder ses distances avec ses poursuivants en championnat. Ce samedi, le club parisien se déplace sur la pelouse du 15e, le Stade Brestois, à l’occasion de la 27e journée de Ligue 1. Et à la veille de cette rencontre, le coach parisien, Christophe Galtier, se présentera devant les médias. Un point presse à suivre ici à partir de 13 heures.