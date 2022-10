Live – La conférence de presse de Galtier et Danilo avant Benfica / PSG

Demain soir (21 heures, Canal Plus), le PSG se déplace sur la pelouse de l’Estadio da Luz pour y défier le Benfica dans le cadre de la troisième journée de la phase de la Ligue des Champions. Les deux équipes ont remporté leurs deux matches et voudront s’imposer pour prendre un avantage sur son adversaire à la première place. À la veille de cette rencontre, Christophe Galtier et Danilo Pereira vont se présenter en conférence de presse.

La prise de parole de l’entraîneur du PSG et du milieu de terrain portugais, formé au Benfica, est à suivre ici à partir de 20h15.