Live – La conférence de presse de Luis Enrique

Avant la trêve internationale d’octobre, le PSG dispute une dernière rencontre en Ligue 1. En conclusion de la 7e journée de championnat, les champions de France se déplacent sur la pelouse du LOSC avec pour ambition de conserver leur place de leader. Et à la veille de cette rencontre, l’entraîneur parisien, Luis Enrique, se présente devant les médias pour la traditionnelle conférence de presse d’avant-match. Un point presse à suivre ici à partir de 13 heures.