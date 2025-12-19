Live – La conférence de presse de Luis Enrique

Demain soir (21 heures beIN SPORTS 1), le PSG affronte Vendée Fontenay Foot lors des 32es de finale de Coupe de France. À la veille de cette rencontre, Luis Enrique va se présenter en conférence de presse.

Le PSG va commencer la défense de sa Coupe de France demain soir avec la rencontre – au stade de la Beaujoire de Nantes – contre le club de National 3, Vendée Fontenay Foot. À la veille de cette dernière rencontre de l’année 2025 pour le club de la capitale, Luis Enrique va se présenter en conférence de presse au sein du Campus PSG.

Dernière conférence de presse d’avant-match de l’année 2025

Lors de cette prise de parole, le coach du PSG reviendra très certainement sur la victoire du PSG lors de la finale de la Coupe Intercontinentale, la concurrence entre Lucas Chevalier et Matvey Safonov, l’état de forme de son équipe. Luis Enrique fera surement également le bilan de l’année 2025 historique du PSG… Une prise de parole à suivre ici à partir de 13 heures.