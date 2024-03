Ce dimanche à 13h (Canal Plus Foot et Prime Video), le PSG accueille le Stade de Reims à l’occasion de la 25e journée de Ligue 1. Et à la veille de cette rencontre, Luis Enrique se présente en conférence de presse d’avant-match.

Le PSG retrouve la Ligue 1 ce dimanche. Après sa qualification en quarts de finale de la Ligue des champions, les Rouge & Bleu auront à coeur de renouer avec le succès en championnat, après deux nuls consécutifs face au Stade Rennais (1-1) et l’AS Monaco (0-0). Surtout, les joueurs de Luis Enrique auront aussi pour objectif de faire un pas supplémentaire vers le titre de champions de France. Pour cela, il faudra venir à bout du Stade de Reims entraîné par Will Still. Et à la veille de la réception des Champenois, le coach parisien, Luis Enrique, répondra aux questions des journalistes lors de la traditionnelle conférence de presse d’avant-match. Un évènement à suivre ici à partir de 13 heures.