Live – La conférence de presse de Luis Enrique à 13 heures

À la veille du déplacement sur la pelouse du Montpellier Hérault, l’entraîneur du PSG, Luis Enrique, répondra aux questions des journalistes.

Après avoir validé son ticket pour les demi-finales de Coupe de France, le PSG retrouve la Ligue 1 ce dimanche soir (20h45 sur Prime Video). À cette occasion, les Rouge & Bleu se déplaceront sur la pelouse du Montpellier Hérault, 13e du championnat, dans le cadre de la 26e journée de Ligue 1. Surtout, les Parisiens voudront renouer avec le succès après trois résultats nuls d’affilée en championnat (Stade Rennais, AS Monaco et Stade de Reims). Et à la veille de ce déplacement, le coach du PSG – Luis Enrique – se présentera en conférence de presse pour répondre aux questions des journalistes. Un évènement à suivre ici à partir de 13 heures.