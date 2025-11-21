Conférence De Presse Psg

Live – La conférence de presse de Luis Enrique à 13 heures

Photo de Murvin Armoogum Murvin Armoogum21 novembre 2025

À la veille de la réception du Havre, dans le cadre de la 13e journée de Ligue 1, l’entraîneur du PSG, Luis Enrique, se présente en conférence de presse d’avant-match.

Après cette trêve internationale de novembre, le PSG va enfin retrouver la compétition ce samedi. À cette occasion, les Rouge & Bleu accueillent, au Parc des Princes, Le Havre dans le cadre de la 13e journée de Ligue 1 (21h05 sur Ligue 1+). Et à la veille de cette rencontre, l’entraîneur parisien, Luis Enrique, se présente en conférence de presse d’avant-match à partir de 13 heures. Un point presse à suivre ici à partir de 13 heures.

