Live – La conférence de presse de Luis Enrique à 13 heures

À la veille du Classique face à l’Olympique de Marseille, l’entraîneur du PSG, Luis Enrique, se présente en conférence de presse à partir de 13 heures.

J-1 avant le troisième Classique de la saison. En conclusion de la 21e journée de Ligue 1, le PSG accueille – au Parc des Princes – l’Olympique de Marseille ce dimanche soir (20h45 sur Ligue 1+). Une rencontre importante face au rival afin de conserver son fauteuil de leader à l’issue du week-end. Et à la veille de cette rencontre, l’entraîneur parisien, Luis Enrique, se présentera en conférence de presse. Un point presse à suivre ici à partir de 13 heures.

