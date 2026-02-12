Live – La conférence de presse de Luis Enrique à 13 heures

À la veille du déplacement sur la pelouse du Stade Rennais (19h sur Ligue 1+), l’entraîneur du PSG, Luis Enrique, se présentera en conférence de presse d’avant-match à partir de 13 heures.

Quelques jours après sa victoire historique dans le Classique face à l’OM (5-0), le PSG retrouve la Ligue 1 ce vendredi. En ouverture de la 22e journée de championnat, le club de la capitale se déplace sur la pelouse du Stade Rennais (19h sur Ligue 1+). Et à la veille de cette rencontre, l’entraîneur parisien, Luis Enrique, se présentera devant les médias pour la traditionnelle conférence de presse d’avant-match. Un point presse à suivre ici et via le lien ci-dessous à partir de 13 heures.