Live – La conférence de presse de Luis Enrique à 13h

Ce mardi (21h10 sur France 2 et beIN SPORTS 1), le PSG affronte Le Mans dans le cadre des huitièmes de finale de Coupe de France. Et à la veille de cette rencontre, Luis Enrique se présente en conférence de presse d’avant-match.

Le PSG poursuit son enchaînement de matches. Après une semaine prolifique avec des succès face à Stuttgart (1-4) et le Stade Brestois (2-5), les joueurs de Luis Enrique entament une autre semaine avec deux rencontres au programme. Et dès ce mardi, le club parisien affronte Le Mans dans le cadre des 8es de finale de Coupe de France. Et à la veille de ce match, le coach parisien se présentera en conférence de presse à partir de 13h. Un point presse à suivre ici et via le lien ci-dessous.