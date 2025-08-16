Live – La conférence de presse de Luis Enrique à 13h

À la veille du premier match de championnat face au FC Nantes, l’entraîneur du PSG, Luis Enrique, se présente devant les médias à partir de 13 heures.

Le PSG a parfaitement lancé sa saison 2025-2026 en remportant la Supercoupe d’Europe contre Tottenham. Désormais, les Rouge & Bleu vont se concentrer sur leur entrée en lice en Ligue 1. Ce dimanche (20h45 sur Ligue 1+), les champions de France se déplacent sur la pelouse du FC Nantes à l’occasion de la 1ère journée de championnat. Et à la veille de cette rencontre, l’entraîneur parisien, Luis Enrique, se présentera devant les journalistes pour la traditionnelle conférence de presse d’avant-match. Un évènement à suivre ici à partir de 13 heures.