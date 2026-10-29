Live – La conférence de presse de Luis Enrique à 13h

À la veille du déplacement sur la pelouse du Havre en Ligue 1, l’entraîneur du PSG, Luis Enrique, se présente en conférence de presse ce jeudi.

Leader de Ligue 1 après sa victoire face à l’OL (2-0) lundi, le PSG voudra surfer sur cette bonne dynamique. Ce vendredi (19h sur Ligue 1+), le club parisien se déplace au stade Océane pour affronter Le Havre dans le cadre de la 9e journée de championnat. L’objectif sera d’enchaîner un sixième succès consécutif en Ligue 1 et de confirmer sa place de leader. À la veille de cette rencontre face au HAC, Luis Enrique se présentera en conférence de presse ce jeudi. Un point presse à suivre ici et via le lien ci-dessous à partir de 13 heures.