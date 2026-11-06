Live – La conférence de presse de Luis Enrique à 13h

À la veille de la réception de Troyes en Ligue 1 (21h05 sur Ligue 1+), l’entraîneur du PSG, Luis Enrique, se présentera en conférence de presse ce vendredi après-midi.

Après une nouvelle démonstration en Ligue des champions, sur la pelouse de Villarreal (6-0), le PSG retrouve la Ligue 1 pour son dernier match avant la trêve internationale. À cette occasion, le club parisien accueille Troyes ce samedi soir (21h sur Ligue 1+), pour le compte de la 10e journée de Ligue 1. À la veille de cette rencontre, Luis Enrique se présentera en conférence de presse ce vendredi. Une prise de parole à suivre ici et via le lien ci-dessous, à partir de 13 heures.