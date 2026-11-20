À la veille du déplacement sur la pelouse de l’OGC Nice en Ligue 1, l’entraîneur du PSG, Luis Enrique, se présente en conférence de presse ce vendredi.

Après une dizaine de jours consacrés à la trêve internationale, le PSG retrouve enfin la compétition. Ce samedi, le club parisien affronte l’OGC Nice à l’Allianz Riviera (17h15 sur Ligue 1+), dans le cadre de la 11e journée de Ligue 1. L’occasion pour les Rouge & Bleu de poursuivre leur incroyable série de victoires et de préparer au mieux la réception de l’AS Roma en Ligue des champions. À la veille de cette rencontre face aux Aiglons, l’entraîneur parisien, Luis Enrique, se présentera en conférence de presse d’avant-match. Une prise de parole à suivre ici et via le lien ci-dessous à partir de 13h.