Live – La conférence de presse de Luis Enrique à 13h

Ce dimanche après-midi (13h sur Prime Video et Canal Plus Foot), le PSG se déplace sur la pelouse du Havre. Et à la veille de ce match, Luis Enrique va se présenter en conférence de presse à partir de 13h.

Le PSG retrouve la Ligue 1 ce dimanche. À l’occasion de la 14e journée du championnat, le leader se déplacera sur la pelouse du Havre à l’horaire inhabituel de 13 heures. L’objectif sera de conserver sa place de leader et de poursuivre sa dynamique positive en championnat. Et à la veille de cette rencontre, le coach parisien, Luis Enrique, se présentera devant les médias. Un évènement à suivre ici à partir de 13 heures.