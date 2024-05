À la veille du dernier match de Ligue 1 face au FC Metz, l’entraîneur du PSG, Luis Enrique, se présente en conférence de presse ce samedi à partir de 13 heures.

Ce dimanche soir (21h sur Canal Plus Sport 360), le PSG se déplace sur la pelouse du FC Metz, dans le cadre de la 34e et dernière journée de Ligue 1. Si les Rouge & Bleu auront pour objectif de se préparer au mieux pour la finale de Coupe de France le 25 mai prochain, en face, les Messins luttent pour ne pas descendre en Ligue 2 (16e, la place de barragiste). Et à la veille de cette rencontre au Stade Saint-Symphorien, Luis Enrique se présente en conférence de presse pour répondre aux questions des médias. Un point presse à suivre ici à partir de 13 heures.