Live – La conférence de presse de Luis Enrique à 13h

À la veille de la réception du RC Lens ce samedi (21h sur Canal Plus Foot et Canal Plus Sport 360), Luis Enrique se présentera devant les médias à partir de 13h pour la traditionnelle conférence de presse d’avant-match.

Pour ce choc opposant le champion de France et le vice-champion de la saison passée, le PSG espère empocher les trois premiers points de sa saison 2023-2024. Pour cela, le coach des Rouge & Bleu, Luis Enrique, devra se passer de quelques joueurs comme Kang-In Lee tandis qu’une incertitude règne autour de Gonçalo Ramos, victime d’une petite gêne musculaire. Et à J-1 de cette rencontre face aux Sang & Or, le coach parisien se présentera devant les médias à partir de 13h. Un point presse à suivre ici en direct.