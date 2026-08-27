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Live – La conférence de presse de Luis Enrique à la veille de LOSC / PSG

Photo de Murvin Armoogum Murvin Armoogum27 août 2026

À la veille d’affronter le LOSC au stade Pierre-Mauroy, dans le cadre de la deuxième journée de Ligue 1, l’entraîneur du PSG, Luis Enrique, se présentera en conférence de presse à partir de 13 heures.

Quelques jours après avoir arraché le match nul sur la pelouse du Stade Rennais (2-2) en ouverture de la saison 2026-2027 de Ligue 1, le PSG va enchaîner avec un deuxième déplacement. Ce vendredi (20h45 sur Ligue 1+), le champion de France en titre affrontera le LOSC au stade Pierre Mauroy. À la veille de cette rencontre, l’entraîneur parisien, Luis Enrique, répondra aux questions des médias en conférence de presse d’avant-match. Une prise de parole à suivre ici, et via le lien ci-dessous, à partir de 13 heures. Le technicien espagnol pourra s’exprimer sur ce match face aux Nordistes, mais également sur la fin du mercato, le repos accordé à Ousmane Dembélé ou encore le départ à venir de Bradley Barcola.

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