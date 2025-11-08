Conférence De Presse Psg

Live – La conférence de presse de Luis Enrique à partir de 13h

Photo de Murvin Armoogum Murvin Armoogum8 novembre 2025

À la veille du déplacement sur la pelouse de l’Olympique Lyonnais, en conclusion de la 12e journée de Ligue 1, Luis Enrique se présentera en conférence de presse à partir de 13 heures.

Avant la trêve internationale de novembre, le PSG disputera une dernière affiche en Ligue 1. Ce dimanche (20h45 sur Ligue 1+), les champions de France se déplacent sur la pelouse de l’Olympique Lyonnais, en conclusion de la 12e journée de Ligue 1. Et à la veille de ce choc, l’entraîneur parisien, Luis Enrique, se présentera en conférence de presse. Un point presse à suivre ici à partir de 13 heures.

