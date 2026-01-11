Live – La conférence de presse de Luis Enrique à partir de 13h

À la veille de la réception du Paris FC en 16es de finale de la Coupe de France, l’entraîneur du PSG, Luis Enrique, se présente en conférence de presse d’avant-match.

Après sa victoire au Trophée des Champions face à l’OM (2-2, 4-1 T.A.B), le PSG va disputer son 16e de finale de Coupe de France ce lundi soir (21h10 sur beIN SPORTS 1). Et les Rouge & Bleu auront le droit à un deuxième derby francilien en l’espace d’une semaine. En effet, après sa victoire face au Paris FC (2-1) en Ligue 1 le 4 janvier dernier, le tenant du titre reçoit une nouvelle fois son voisin. Et à la veille de cette rencontre, Luis Enrique se présentera en conférence de presse ce dimanche après-midi à partir de 13 heures. Un point presse à suivre ici.