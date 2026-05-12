Live – La conférence de presse de Luis Enrique à partir de 13h

À la veille du déplacement sur la pelouse du RC Lens en Ligue 1, l’entraîneur du PSG, Luis Enrique, se présente en conférence de presse d’avant-match.

Ce mercredi soir (21h sur beIN SPORTS 1), le PSG dispute son match en retard de la 29e journée de Ligue 1 sur la pelouse du RC Lens. L’occasion pour les Rouge & Bleu d’être officiellement sacrés champions de France face à leur dauphin. À la veille de cette rencontre face aux Sang & Or, Luis Enrique répondra aux questions des médias ce mardi. Une conférence de presse d’avant-match à suivre ici et via le lien ci-dessous à partir de 13 heures.