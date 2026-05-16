Live – La conférence de presse de Luis Enrique à partir de 13h

À la veille du derby francilien face au Paris FC, l’entraîneur du PSG, Luis Enrique, se présentera en conférence de presse à partir de 13 heures.

Ce dimanche soir (21h sur Ligue 1+), le PSG disputera son dernier match de Ligue 1. Pour le compte de la 34e journée du championnat, l’équipe de Luis Enrique disputera le derby francilien face au Paris FC, au stade Jean-Bouin. À la veille de cette rencontre, l’entraîneur parisien se présentera en conférence de presse. Un point presse à suivre ici et via le lien ci-dessous à partir de 13 heures.