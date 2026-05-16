Conférence De Presse Psg

Live – La conférence de presse de Luis Enrique à partir de 13h

Photo de Murvin Armoogum Murvin Armoogum16 mai 2026

À la veille du derby francilien face au Paris FC, l’entraîneur du PSG, Luis Enrique, se présentera en conférence de presse à partir de 13 heures.

Ce dimanche soir (21h sur Ligue 1+), le PSG disputera son dernier match de Ligue 1. Pour le compte de la 34e journée du championnat, l’équipe de Luis Enrique disputera le derby francilien face au Paris FC, au stade Jean-Bouin. À la veille de cette rencontre, l’entraîneur parisien se présentera en conférence de presse. Un point presse à suivre ici et via le lien ci-dessous à partir de 13 heures.

Tags
Photo de Murvin Armoogum Murvin Armoogum16 mai 2026

Articles similaires

Campus Psg

PSG – Le point médical avant le derby contre le Paris FC

16 mai 2026
Lee kang in corée du sud

Coupe du monde 2026 – Lee Kang-In convoqué avec la Corée du Sud

16 mai 2026
Randal Kolo Muani

Mercato – La Juventus prête à revenir à la charge pour Kolo Muani

16 mai 2026
Trapp

Trapp : « On va pouvoir se comparer à l’une des meilleures équipes d’Europe »

16 mai 2026
Bouton retour en haut de la page