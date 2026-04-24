Live – La conférence de presse de Luis Enrique avant Angers

Demain soir (19 heures, Ligue 1 +), le PSG se déplace à Angers dans le cadre de la 31e journée de Ligue 1. À la veille de cette rencontre, Luis Enrique se présente en conférence de presse.

Après sa victoire contre Nantes mercredi soir (3-0), le PSG retrouve la Ligue 1 demain soir avec le déplacement à Angers dans le cadre de la 31e journée. Comme c’est de coutume avant chaque match du club de la capitale, Luis Enrique va se présenter en conférence de presse.

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De nombreux sujets à traiter

Devant les journalistes, le coach du PSG évoquera très certainement les états de santé de Vitinha et Nuno Mendes, la course au titre contre Lens, la demi-finale de la Ligue des champions contre le Bayern Munich, sa gestion de son effectif en vue de la Champions League… Une prise de parole qui sera à suivre ici à partir de 13 heures.