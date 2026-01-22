Live – La conférence de presse de Luis Enrique avant Auxerre

Demain soir (20 heures, Ligue 1 +), le PSG se déplace à Auxerre dans le cadre de la dix-neuvième journée de Ligue 1. Luis Enrique va se présenter en conférence de presse à la veille de ce match.

Après sa défaite frustrante contre le Sporting CP lors de la septième journée de la phase de ligue de la Ligue des champions (2-1), le PSG va retrouver les terrains demain soir avec un déplacement à Auxerre dans le cadre de la dix-neuvième journée de Ligue 1. Comme la semaine dernière, le club de la capitale pourra mettre la pression à Lens, qui affronte Marseille samedi, en cas de victoire.

Une prise de parole à partir de 13 heures

Comme c’est de coutume avant chaque rencontre du PSG, Luis Enrique va se présenter en conférence de presse ce jeudi après-midi. Le coach parisien reviendra très certainement sur le revers européen, l’état de forme de ses joueurs, le match contre Newcastle, la possibilité de finir dans le top 8… Une conférence de presse qui est à suivre ici à partir de 13 heures.