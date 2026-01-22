Luis Enrique

Live – La conférence de presse de Luis Enrique avant Auxerre

Photo de Guillaume De Freitas Guillaume De Freitas22 janvier 2026

Demain soir (20 heures, Ligue 1 +), le PSG se déplace à Auxerre dans le cadre de la dix-neuvième journée de Ligue 1. Luis Enrique va se présenter en conférence de presse à la veille de ce match.

Après sa défaite frustrante contre le Sporting CP lors de la septième journée de la phase de ligue de la Ligue des champions (2-1), le PSG va retrouver les terrains demain soir avec un déplacement à Auxerre dans le cadre de la dix-neuvième journée de Ligue 1. Comme la semaine dernière, le club de la capitale pourra mettre la pression à Lens, qui affronte Marseille samedi, en cas de victoire.

LDC – Vers un forfait de Bruno Guimaraes contre le PSG ?
canalsupporters.com

Une prise de parole à partir de 13 heures

Comme c’est de coutume avant chaque rencontre du PSG, Luis Enrique va se présenter en conférence de presse ce jeudi après-midi. Le coach parisien reviendra très certainement sur le revers européen, l’état de forme de ses joueurs, le match contre Newcastle, la possibilité de finir dans le top 8… Une conférence de presse qui est à suivre ici à partir de 13 heures.

Tags
Photo de Guillaume De Freitas Guillaume De Freitas22 janvier 2026

Articles similaires

Luis Enrique conférence de presse

Luis Enrique vole au secours de Chevalier et Zabarnyi

22 janvier 2026
PSGOM

Les supporters de Marseille interdits de déplacement pour le Classico

22 janvier 2026
Luis enrique al khelaifi campos

Le PSG au pied du podium des puissances financières européennes

22 janvier 2026
Bruno Guimaraes

LDC – Vers un forfait de Bruno Guimaraes contre le PSG ?

22 janvier 2026
Bouton retour en haut de la page