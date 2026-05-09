Luis Enrique
Image : psg.fr

Live – La conférence de presse de Luis Enrique avant Brest

Photo de Guillaume De Freitas Guillaume De Freitas9 mai 2026

Demain soir (21 heures, Ligue 1+), le PSG reçoit Brest lors de la 33e journée de Ligue 1. À la veille de cette rencontre, Luis Enrique va se présenter en conférence de presse. 

Qualifié pour la finale de la Ligue des champions après son match nul sur la pelouse de l’Allianz Arena mardi soir (1-1), le PSG retrouve les terrains demain soir avec la réception – au Parc des Princes – du Stade Brestois dans le cadre de la 33e journée de Ligue 1. Une rencontre qui doit permettre au PSG de se rapprocher du titre de champion de France. Comme c’est de coutume avant chaque rencontre du club de la capitale, Luis Enrique va se présenter en conférence de presse.

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De nombreux sujets à aborder

Ce samedi, le coach du PSG va très certainement revenir sur cette qualification en finale de la Ligue des champions, donner des nouvelles des joueurs blessés, faire un point sur l’état de santé de ses joueurs, évoquer certainement le match contre Brest et la course au titre en Ligue 1… Une prise de parole à suivre ici à partir de 13 heures. 

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Photo de Guillaume De Freitas Guillaume De Freitas9 mai 2026

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