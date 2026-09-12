Live – La conférence de presse de Luis Enrique avant Brest / PSG

À la veille du déplacement sur la pelouse du Stade Brestois en Ligue 1, l’entraîneur du PSG, Luis Enrique, se présente en conférence de presse.

Après ses débuts réussis en Ligue des champions, le PSG doit désormais reprendre ses bonnes habitudes en Ligue 1. Avec deux matchs nuls et une défaite depuis le début du championnat, le club de la capitale se doit de s’imposer lors de son déplacement sur la pelouse du Stade Brestois ce dimanche soir (20h45 sur Ligue 1+), en conclusion de la 4e journée de Ligue 1. À la veille de cette rencontre, Luis Enrique se présente en conférence de presse ce samedi. Une prise de parole à suivre ici et via le lien ci-dessous à partir de 13 heures.