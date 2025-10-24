Luis enrique

Live – La conférence de presse de Luis Enrique avant Brest

24 octobre 2025

Demain après-midi (17 heures, BeIN Sports 1), le PSG se déplace à Brest dans le cadre de la neuvième journée de Ligue 1. À la veille de cette rencontre, Luis Enrique va se présenter en conférence de presse. 

Après son festival sur la pelouse du Bayer Leverkusen lors de la troisième journée de la phase de ligue de la Ligue des champions mardi soir (2-7), le PSG retrouve les terrains demain après-midi avec un nouveau déplacement, cette fois-ci à Brest, dans le cadre de la neuvième journée de Ligue 1

Comme c’est de coutume avant chaque rencontre du PSG, Luis Enrique va se présenter en conférence de presse. Le coach espagnol évoquera très certainement la démonstration de son équipe contre Leverkusen, parlera de l’état de forme de son groupe, du retour sur les terrains d’Ousmane Dembélé, des performances XXL de Vitinha et Nuno Mendes… Une prise de parole qui sera à suivre ici à partir de 13 heures. 



